Lotus tem novo super carro para as pistas de corrida

A Lotus tem um novo super desportivo para apresentar esta quinta-feira, e tudo indica que será dedicado às pistas de corrida.

O vídeo publicado pela insígnia britânica nas redes sociais é críptico quanto baste, mas o novo modelo pode muito ser a variante de competição do Lotus Emira.

Pelo menos, é para onde aponta o pequeno filme de 13 segundos, pontuado pelo barulho de um motor de combustão, e pelas hashstags #lotus, #emira e #limitless (ilimitado).

Recorde-se que, em Setembro passado, a Lotus tinha anunciado uma versão do Emira para corridas de GT4, e complementou-a com uma série de imagens do ainda protótipo.

À partida, terá um bloco V6 turbo de 3.5 litros com 405 cv de potência, alinhado com uma caixa de mudanças xTrac de seis relações.

