 Pesquisa
Lightning McQueen de 'Cars' transformado num… Citroën Ami?!

O céu é o limite para os entusiastas que adoram personalizar o seu carro a preceito. Pois o Citroën Ami deverá ser um dos modelos mais transformados com películas e adesivos para cobrir a "chapa" plástica.

Um internauta francês deparou-se com o quadriciclo "pintado" com as cores de Lightning McQueen, numa inspiração bem conseguida do protagonista do filme Cars da Walt Disney, que faz dele um verdadeiro carro de corrida em miniatura.

Uma homenagem bem divertida ao campeão da Piston Cup, mesmo se o Citroën Ami original não passe dos 45 km/hora eléctricos…mas, no fim das contas, quem precisa de acelerar para ter estilo?

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

CitroënCitroën Amieléctricofilmecinema
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Mais um regresso ao passado: Renault estreia E-Space Concept

Mais um regresso ao passado: Renault estreia E-Space Concept

Geely E2 ataca electromobilidade acessível; todos os preços da gama

Geely E2 ataca electromobilidade acessível; todos os preços da gama

Dongfeng reforça gama com dois SUV; os preços do Vigo e do Mage

Dongfeng reforça gama com dois SUV; os preços do Vigo e do Mage

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.