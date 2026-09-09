Lightning McQueen de 'Cars' transformado num… Citroën Ami?!

O céu é o limite para os entusiastas que adoram personalizar o seu carro a preceito. Pois o Citroën Ami deverá ser um dos modelos mais transformados com películas e adesivos para cobrir a "chapa" plástica.

Um internauta francês deparou-se com o quadriciclo "pintado" com as cores de Lightning McQueen, numa inspiração bem conseguida do protagonista do filme Cars da Walt Disney, que faz dele um verdadeiro carro de corrida em miniatura.

Uma homenagem bem divertida ao campeão da Piston Cup, mesmo se o Citroën Ami original não passe dos 45 km/hora eléctricos…mas, no fim das contas, quem precisa de acelerar para ter estilo?

Texto: P.R.S.

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