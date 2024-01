Lexus LBX Morizo RR Concept: o 'brinquedo' do patrão da Toyota

Foi um dos "brinquedos" mais espectaculares que a Lexus levou ao recente salão automóvel de Tóquio.

O crossover LBX recebeu uma forte dose de testosterona e transfigurou-se num Morizo RR Concept com o mesmo motor dos Toyota GR Yaris e GR Corolla.

E, como o próprio nome do protótipo revela, foi concebido sob os auspícios de Akio ‘Morizo’ Toyoda, presidente e piloto-chefe da Toyota Motor Corporation.

A alimentar este ser diabólico está o bloco tricilíndrico turbocomprimido de 1.6 litros com intercooler, capaz de libertar 305 cv e 400 Nm.

A ele está associado a nova transmissão automática Gazoo Racing Direct de oito relações, em tudo idêntica à que equipa o renovado GR Yaris como opção.

Não falta o sistema de tracção integral às quatro rodas mas, como naquele pocket rocket, a Lexus não avança com as prestações do protótipo.

Afinações a preceito

Uma certeza é que não deverão ser meigas, à conta da afinação dos principais elementos do crossover para reforçar o seu desempenho.

Além do motor, carroçaria e suspensão, sem esquecer os pneus especiais, foi dada especial atenção à aerodinâmica.

Nesse sentido, a equipa que preparou o LBX Morizo RR Concept aplicou a tecnologia usada nas provas aéreas Air Racing de alta velocidade.

Essa visão reflecte-se em pormenores inéditos únicos, que lhe dão um pendor mais desportivo mas sem chegar a uma estética demasiado radical.

Mesmo assim, percebem-se entradas de ar maiores para melhorar a refrigeração, enquanto a suspensão foi rebaixada em 10 milímetros.

Com uma altura que não excede os 1,53 metros, está mais colado ao alcatrão do que nunca

As jantes em liga leve de 19 polegadas, para pneus 235/45 R19, "escondem" discos de travão ventilados com 18 polegadas à frente e 16 atrás.

A cor amarela tão ao gosto de Akio ‘Morizo’ Toyoda está presente nas pinças de travão e nos cintos de segurança, assim como na parte superior da grelha.

Como a Lexus afirma, o LBX Morizo RR Concept comporta "uma sensação de luxo descontraído, com o conforto e a segurança" que o crossover oferece.

