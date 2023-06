Lexus LBX: 'crossover' híbrido com muito estilo para a Europa

É o Lexus mais pequeno de sempre: chama-se LBX e é o primeiro modelo da insígnia japonesa concebido propositadamente para as estradas europeias.

Se encontra semelhanças com o Toyota Yaris Cross não está enganado, já que é construído sobre a mesma plataforma GA-B mas com algumas alterações.

A chegada do crossover urbano 100% híbrido ao nosso país está prevista para o primeiro trimestre do próximo ano.

Romper com a tradição

Apontado a um condutor jovem sofisticado, o novo Lexus LBX rompe com o visual por que os modelos da marca são reconhecidos.

Essa ideia está bem presente no desenho da dianteira segundo o novo conceito Resolute Look.

A enorme grelha foi eliminada para o crossover ganhar um desenho mais fluido e amigável ao olhar, reforçado por um par de faróis extremamente nítidos.

O pilar A mais recuado, a linha de cintura elevada, as arestas limitadas e as cavas musculadas para rodas até 18 polegadas definem o novo estilo.

A traseira é mais consensual face aos rivais mais directos, patente nos farolins ligados por uma barra luminosa e na pequena asa a prolongar o tejadilho.

As dimensões compactas mostram-se nos 4,19 metros de comprimento por 1,55 de altura e 1,83 de largura. Mais baixo e largo do que o Yaris Cross, a distância entre eixos também aumentou 2 cm para chegar aos 2,58 metros.

A Lexus afirma ter dado especial atenção à dinâmica do LBX, ao conseguir um baixo centro de gravidade e de uma grande largura de vias, a que se soma uma carroçaria mais rígida.

Essas afinações específicas foram feitas sem necessidade de recorrer a controlos electrónicos.

A condução mais ligeira também foi conseguida pelo uso de materiais leves como o alumínio ou resina moldada, para se chegar a uma tara de 1.280 quilos.

Luxo e tecnologia

As semelhanças com o crossover da Toyota quase que desaparecem a bordo face aos materiais e acabamentos de alta qualidade.

À escolha estão estofos e revestimentos em pele sintética ou couro semi-anilina, assim como outros tecidos confeccionados com materiais de origem não animal.

A iluminação ambiente com LEDs, classificada por temas e estados de espírito, permite escolher até 50 tonalidades.

O tabliê minimalista é cortado pelo painel digital de instrumentos, com 12,3 polegadas, e pelo ecrã táctil multimédia de 9,8 polegadas.

Com ambos totalmente personalizáveis, o acesso aos dados de condução é reforçado pelo visor head-up.

O sistema Lexus Link Connect de infoentretenimento inclui navegação online para conseguir mapas e informações de trânsito actualizados.

Dispõe de ligação sem fios para Apple CarPlay e Android Auto, e recebe actualizações por via remota.

O sistema Hey Lexus, que compreende ordens de comando em voz natural, permite aceder a diversas funções do veículo.

A posição de condução aposta na ergonomia do condutor para lhe dar a melhor visibilidade, com os bancos traseiros a estarem mais altos do que os dianteiros.

Peca apenas pela capacidade do porta-bagagens, que apenas chega aos 332 litros.

Segurança efectiva

Em termos de segurança e assistência ao condutor, o LBX beneficia dos mais evoluídos dispositivos incluídos na última geração do Lexus Safety System +.

Sistema de segurança pré-colisão em cruzamento, cruise control adaptativo em todas as velocidades, assistência à saída ou manutenção de faixa, e reconhecimento de sinais de trânsito são algumas das valências.

Sensores de estacionamento inteligentes com travagem automática, alerta de tráfego traseiro com paragem de emergência e monitor de ângulo morto também fazem parte do conjunto.

Como opcionais estão alerta de tráfego cruzado à frente, monitor de visão panorâmica, e estacionamento remoto através do telemóvel.

Só híbrido com 136 cv

O novo LBX é proposto com um sistema híbrido auto-recarregável de nova geração e que melhora a eficiência e a facilidade de condução.

A apoiar o motor eléctrico, combinado com o bloco atmosférico de 1.5 litros e três cilindros, está uma nova bateria bipolar de hidretos metálicos de níquel.

Não foi revelada a capacidade mas a Lexus assegura respostas mais rápidas na carga e descarga

Os 136 cv e 185 Nm combinados são passados às rodas dianteiras através de uma caixa automática E-CVT.

Sem qualquer informação sobre os consumos, cumpre os zero aos 100 km/hora em 9,2 segundos, para uma velocidade de ponta de 170 km/hora.

Seguir-se-á uma variante E-Four com um segundo motor eléctrico a dar-lhe tracção integral, embora não tenha sido avançada uma data de lançamento.

A gama é composta por cinco níveis de equipamento – LBX, Elegant, Relax, Emotion e Cool –, a que se soma a série de lançamento Original Edition.

Limitada a 2.000 unidades para toda a Europa, as encomendas deverão abrir até ao final deste mês, com a chegada dos primeiros a chegarem no início de 2024.

