Lexus ES mais distinto em modo híbrido e eléctrico

Para quem nutre especial respeito pelas berlinas executivas, não deverá ficar desiludido com a oitava geração do Lexus ES estreada esta semana no salão automóvel de Xangai.

Da gama faz parte um híbrido mas a aposta decidida está mesmo nas duas versões 100% eléctricas com tracção dianteira e integral.

Revelado no salão automóvel de Xangai, que abriu portas na segunda-feira, as diferentes variantes do modelo só deverão chegar à Europa na Primavera… de 2026!

Opção pelo fastback

Primeiro ponto a salientar neste Lexus ES é a evolução estética de que foi alvo: contra o tradicional formato em três volumes, adopta agora um perfil coupé em modo fastback.

As linhas aerodinâmicas também são menos complexas mas sem deixar de parte as arestas que sempre definiram os modelos da insígnia nipónica.

A dianteira é marcada pela assinatura luminosa em V numa estrutura trapezoidal, realçada na parte por uma grelha relativamente discreta.

A berlina revela de perfil um profundo refinamento, patente na forte linha descendente do tejadilho enquanto atrás destaca-se a faixa luminosa a unir os farolins com o nome da marca retro-iluminada.

Falta abordar as cotas desta proposta, bem maiores do que a antecessora: mais 17 cm de comprimento, para estender-se até aos 5,14 metros.

Universo distinto a bordo

A distância entre eixos também cresceu 8 cm, para agora fixar-se nos 2,95 metros, oferecendo um espaço interior digno dos seus pergaminhos.

Nem vale a pena distrair-se com os acabamentos de alta qualidade porque o habitáculo exibe um universo completamente distinto do que a Lexus nos tinha habituado.

Novos são os bancos dianteiros, que a marca afirma como mais confortáveis, enquanto os traseiros ganham funções como a regulação eléctrica, e até um repousa-pés.

O isolamento acústico foi melhorado com borrachas vedantes mais efetivas nas portas e janelas, contando estas com vidros mais espessos, enquanto o ambiente luminoso é realçado pelo tecto panorâmico.

A principal novidade está no ecrã multimédia de 14 polegadas, separado do painel de instrumentos de 12,3 polegadas.

O sistema de infoentretenimento tem uma maior velocidade de processamento, suporta actualizações remotas sem fio.

No caso dos "eléctricos", inclui um planeador de rotas que sugere paragens para recarregar a bateria com base nas características do trajecto.

Autonomias desconhecidas

É no plano técnico-mecânico que o novo Lexus ES mais evolui, com a gama a ser reforçada com uma proposta 100% híbrida e duas totalmente elétricas, embora os dados sejam ainda muito escassos.

O primeiro exemplo está patente no ES 300h equipado com o clássico motor a gasolina de 2.5 litros e quatro cilindros, associado a um propulsor elétrico e a uma caixa automática multivariável.

Com uma potência combinada de 201 cv, como acontecia no antecessor, a novidade está nas opções com tracção às duas ou quatro rodas.

A aposta eléctrica é assumida pelo ES 350e equipado com um propulsor de 165 kW (224 cv). O tracção dianteira assume 480 quilómetros de autonomia embora sem ser indicada a capacidade da bateria.

Com quatro rodas motrizes está o ES 500e e os seus 252 kW (343 cv) debitados por dois motores elétricos; não se conhece a distância que cobre com uma carga, nem sequer o tamanho do acumulador.

Os sistemas de segurança e assistência à condução são completos quanto bastem mas sem que qualquer um deles seja invulgar.

Dentro do pacote Lexus Safety System+ 4.0, que é de série, incluem-se o controlo activo e preditivo da velocidade de cruzeiro, manutenção de faixa e travagem automática de emergência, entre outros.

