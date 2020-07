Lewis Hamilton vence GP Hungria e assume liderança do Mundial de F1

"Foi um dia bonito", descreveu Lewis Hamilton o seu domínio absoluto sobre o Grande Prémio da Hungria em Fórmula 1.

O campeão britânico venceu toda a oposição na pista de Hungaroring, naquela que foi a sua oitava vitória de sempre no circuito magiar.

O piloto da Mercedes mostrou-se imperial neste fim-de-semana, ao conquistar no sábado a pole position, à frente do colega de equipa Valtteri Bottas. No domingo foi a vitória numa corrida em que nunca foi seriamente desafiado pela concorrência.

O mesmo não se passou no pelotão que o perseguiu, com Bottas a cair na classificação após uma má largada, e Max Verstappen a bater com o seu Red Bull logo no início da prova.

Felizmente, os mecânicos da equipa foram lestos a reparar o bólide e o piloto holandês fez uma recuperação brilhante que o levou ao segundo lugar do pódio, à frente de Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton lidera o Mundial de Fórmula 1 com 63 pontos, seguido pelo colega de equipa, a cinco pontos de distância. A terceira posição é ocupada por Max Verstappen, com uns distantes 33 pontos.

