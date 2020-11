Lewis Hamilton rei no GP Emilia Romagna e Mercedes revalida título mundial

Correu tudo sobre rodas, e a alta velocidade, o Grande Prémio de Emilia Romagna em Fórmula 1 para Lewis Hamilton e para a Mercedes.

O piloto britânico reforçou a sua liderança no Mundial de pilotos, ao conquistar, no domingo, a sua 93.ª vitória no circuito de Imola, novo recorde na categoria rainha do desporto automóvel.

Com o segundo lugar de Valtteri Bottas, também da Mercedes, a equipa alemã revalidou o título do Mundial de Construtores pela sétima vez consecutiva.

O cada vez mais provável campeão mundial de F1 partiu da segunda posição na grelha de partida, atrás do companheiro de equipa.

O domínio na pista italiana permitiu-lhe cruzar a meta em primeiro lugar, com Valtteri Bottas em segundo, e Daniel Ricciardo, da Renault, a terminar no degrau mais baixo do pódio.

O holandês Max Verstappen desistiu na 51.ª das 63 voltas ao circuito de Imola, devido a problemas mecânicos no seu Red Bull Racing, quando seguia na segunda posição atrás do volante britânico.

Lewis Hamilton lidera o Mundial de pilotos, com 282 pontos, seguido de Valtteri Bottas, com 197, e Max Verstappen, com 162 pontos.

A Mercedes, virtual campeã de construtores, tem 479 pontos, seguindo-se a Red Bull Racing com 226, e a Renault, com 135 pontos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?