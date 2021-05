Lewis Hamilton bisa no GP Portugal

Lewis Hamilton conquistou pela segunda vez o primeiro lugar no pódio no Grande Prémio de Portugal, e coleccionou o 97.º triunfo da carreira.

Numa corrida dominada pelas cores da Mercedes, a vitória permitiu ao piloto britânico cimentar a liderança no Mundial de Fórmula 1.

Foi um domingo com muita acção na montanha-russa no Autódromo Internacional do Algarve, com uma luta renhida entre o campeão mundial, e Max Verstappen e Valtteri Bottas.

"Foi uma corrida dura, física e mentalmente", comentou Hamilton. "Não comecei bem e também não reentrei a 100%, mas acabou por ser um grande resultado".

O colega de equipa Valtteri Bottas, que arrancou na primeira posição da grelha de partida, acabou por descer ao terceiro lugar do pódio, com Max Verstappen, da Red Bull, a conquistar a segunda posição.

O Mundial de Fórmula 1 é liderado por Lewis Hamilton, com 69 pontos, mais oito do que Max Verstappen. Lando Norris, da McLaren está em terceiro lugar, com 37 pontos, seguido de Valtteri Bottas, com 32.

