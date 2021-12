Lembra-se do Nissan Bluebird? Agora é ''eléctrico''!

Ainda se lembra do Nissan Bluebird? Pois o compacto ganhou nova vida mas agora em modo 100% eléctrico.

Esta versão única celebra os 35 anos da abertura da fábrica britânica de Sunderland da insígnia nipónica, e o primeiro modelo que saiu das suas linhas de produção em 1986.

Baptizado como Newbird, tem montado o sistema de transmissão 100% eléctrico que equipa a segunda geração do Nissan Leaf.

Face ao original, as únicas diferenças estão na falta da ponteira do escape, na inclusão do logótipo Newbird, faixas coloridas na carroçaria e o emblema Nissan luminoso na grelha.



A conversão realizada pela Kinghorn Electric Vehicles, especialista neste tipo de serviços, compreende um motor eléctrico já usado, que neste exemplar ganha uma segunda vida.

A ele soma-se um inversor e uma bateria de 40 kWh, dividida entre o compartimento do motor e a bagageira para uma melhor distribuição do peso.

O desempenho não esteve no centro das atenções já que, para acelerar dos zero aos 100 km/hora, o Nissan Newbird demora quase 15 segundos.

A autonomia está estimada em cerca de 210 quilómetros com um único carregamento, o que não deixa de ser apreciável tendo em conta que usa componentes em fim de vida de outros "eléctricos".

Para suportar o peso adicional da bateria, o Newbird foi equipado com uma suspensão personalizada. A direcção hidráulica foi também actualizada, assim como os travões e a climatização, para serem compatíveis com o motor eléctrico.

E, para estar a par da "electricidade" ainda disponível na bateria, a sua carga é exibida no medidor de combustível do painel de instrumentos original.

Único ponto negativo? O Nissan Newbird foi concebido apenas como carro de exposição, e nem sequer está homologado para circular na estrada.

