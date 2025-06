Lego Technic ''copia'' perseguições de 'Velocidade Furiosa'

A saga Velocidade Furiosa ganhou contornos bem divertidos numa corrida ultra vitaminada que tem os modelos da Lego Technic como protagonistas.

A curta metragem presta homenagem a algumas das acrobacias mais épicas registadas nos 11 "capítulos" da história, tendo como protagonistas os apaixonantes Toyota Supra MK4 e Nissan Skyline GT-R.

São muitas as surpresas nesta "corrida" original cheia de boas surpresas onde são recriadas em miniatura as peripécias mais incríveis… e sempre a alta velocidade; só faltam mesmos os bonecos a imitarem as personagens de Paul Walker e Vin Diesel!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?