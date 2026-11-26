A Leapmotor prepara-se para introduzir na sua gama automóvel um controlador de estabilidade em caso de rebentamento do pneu.

A tecnologia reforça a segurança activa do veículo ao complementar sistemas convencionais como o controlo electrónico de estabilidade (ESC), de tracção e de travagem anti-bloqueio (ABS).

O sistema coordena em milissegundos as intervenções na travagem e direcção mal detecta a perda súbita de pressão ou o rebentamento dum pneu.

O LeapMotion Control, que integra aquela solução, coordena as funções do chassis do veículo na travagem direccionada a cada roda, e intervém no binário da direcção para contrariar as forças geradas pela falha do pneu.

Ao gerir rapidamente aquelas forças, o sistema ajuda a manter a estabilidade e a reduzir desvios laterais significativos, para o condutor recuperar o controlo do automóvel em segurança.

Desenvolvido para funcionar em pisos com alta ou baixa aderência, a tecnologia tem um desempenho ideal a velocidades entre 60 e 140 km/hora mas continua a prestar assistência fora daquele intervalo.

Ecossistema alargado

O controlo de estabilidade em caso de rebentamento de pneu faz parte dum ecossistema mais alargado de tecnologias de chassis da Leapmotor, para gerir o comportamento dinâmico da viatura em condições desafiantes.

Segundo o modelo e respectivas especificações, o LeapMotion Control pode integrar funções como o controlo dinâmico de assistência à direcção, o controlo de pré-estabilidade a alta velocidade, e o controlo em superfícies escorregadias.

Em conjunto, aquelas tecnologias coordenam os sistemas do veículo para ajudar a garantir a estabilidade, a resposta da direcção e a confiança do condutor.

Texto: P.R.S.

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