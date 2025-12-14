Leapmotor B10: familiar eléctrico polivalente com preço de ataque

A presença no mercado nacional é ainda reduzida mas, com o B10, a Leapmotor tem um poderoso trunfo para atacar o competitivo segmento C-SUV com um "eléctrico" prático para a vida diária a um preço minimamente acessível.

Se por fora esta proposta se apresenta simples e pouco expressiva no que à estética diz respeito, é a bordo que se percebe melhor a qualidade dos acabamentos à conta de vários detalhes mais próprios de um premium.

As encomendas já estão abertas, apoiadas num preço de campanha que arranca nos 27.600 euros para a versão com 361 quilómetros de autonomia combinada… e o Aquela Máquina já o levou para a estrada!

Estética demasiado convencional

Com os seus 4,52 metros de comprimento por 1,89 de largura e 1,66 metros de altura, o Leapmotor B10 encaixa-se de forma perfeita no segmento dos SUV compactos.

Não será pelo estilo que este modelo se destacará na estrada, à conta dum visual sóbrio e convencional que segue os passos do C10, logo patente na faixa LED que decora a dianteira a toda a largura.

As linhas simples privilegiam a aerodinâmica, apenas contrastada por uma traseira mais conseguida em termos de estilo, numa ligação directa ao SUV de maior porte da marca, e pelas jantes raiadas de 18 polegadas.

O arranjo do habitáculo segue a mesma lógica do exterior, apoiado num minimalismo deliberado mais focado nas tecnologias avançadas que comporta.

Os botões físicos são praticamente inexistentes, se se excluírem os que estão integrados no volante, com as funções mais comuns a serem acedidas através dos controlos no ecrã multimédia de 14,6 polegadas.

Fluido quanto baste, o sistema de infoentretenimento Leap OS 4.0 Plus, actualizável por via remota, centraliza todas as funções do SUV, permitindo uma ampla personalização com base nos hábitos do motorista

Tais capacidades não devem deixar distrair a qualidade dos materiais e dos acabamentos, com os plásticos rijos habilmente disfarçados num habitáculo particularmente luminoso graças ao tejadilho panorâmico.

Notável é o espaço para cinco ocupantes que permitem os 2,74 metros a separar os dois eixos, num ambiente confortável realçado pelos bancos dianteiros aquecidos e ventilados.

A bagageira chega aos 430 litros, elevando-se aos 1.700 litros com os bancos traseiros rebatidos, somando-se ainda 25 litros sob o capô para guardar os cabos de carregamentos.

Duas baterias em três versões

No que à gama diz respeito, o Leapmotor B10 é proposto nos acabamentos Life e Design baseados nas versões Pro (bateria de 56,2 kWh para 361 km de autonomia) e Pro Max (bateria de 67,1 kWh e 434 km de autonomia).

Todas as versões possuem o mesmo motor de 160 kW (218 cv) e 240 Nm passados às rodas traseiras, cumprindo os zero aos 100 km/hora em oito segundos para uma velocidade de ponta de 170 km/hora.

O recarregamento de 30 a 80% do acumulador LFP faz-se em cerca de 20 minutos num posto rápido DC, sendo a uns máximos 140 kW no de menor capacidade, subindo aos 168 kW no maior, sem esquecer os 11 kW em AC.

Chassis afinado à europeia

Já ao volante do B10 no acabamento topo de gama Design Pro Max, percebe-se de imediato que a Leapmotor privilegiou claramente o conforto na estrada sem perder dinamismo quando para tal é solicitado.

Saúda-se em particular a direcção leve e bastante rápida, sem esquecer a configuração mais firme da suspensão, de acordo com o "gosto" europeu, mas que nem por isso deixa de filtrar as imperfeições do piso com eficácia.

Com efeito, o SUV beneficia duma afinação própria do chassis projectada pela própria Stellantis, com suspensão McPherson à frente e multibraços atrás, numa distribuição de peso 50:50 para uma condução mais refinada.

Ora essas boas sensações reflectiram-se nas estradas sinuosas em redor de Lisboa, nas colinas de Arruda dos Vinhos e Sobral de Monte Agraço, mesmo se a intensa chuva não deixou tirar maior partido das qualidades do SUV.

Mesmo assim, e apesar de puxar atrás, o B10 demonstra uma mobilidade surpreendente à entrada das curvas antes do controle de tracção actuar, sem esquecer o bom apoio duma dianteira bastante sólida.

Condução tranquila quanto baste

O controlo dos movimentos da carroçaria é tranquilo quanto baste, mesmo se exija algumas correcções no volante nas mudanças de direcção a velocidades mais elevadas; agradeciam-se também bancos com mais apoio lateral.

Os auxiliares electrónicos "tentam" controlar todas as acções do condutor mas não duma maneira tão intrusiva como acontece na maioria dos carros com carimbo chinês.

É certo que os bips se fazem ouvir quando o sensor a bordo "descobre" alguma desatenção do condutor, sem ignorar as contínuas correcções de manutenção de faixa; felizmente, esses sistemas podem ser facilmente desativados.

Embora a Leapmotor enfatize a eficiência das baterias LFP que equipam a gama, os consumos medidos rondaram os 19 kWh/100 km em condução mista, ultrapassando os 22 kWh à velocidade máxima legal na auto-estrada.

Confirma-se assim um desempenho mediano, em linha com o que os rivais oferecem, para uma autonomia bastante realista face ao anunciado pela marca, mas que nas vias rápidas deverá baixar para cerca de 300 quilómetros.

Bem equipado logo na entrada de gama

O que não escapa ao olhar é o equipamento de série que equipa o B10 logo na entrada da gama, como acontece com a larga maioria dos modelos eléctricos chineses.

A versão Life Pro tem climatização automática, tecto panorâmico, Apple CarPlay e Android Auto, com o Life Pro Max a reforçar-se com ópticas LED, câmara a 360 graus, condução autonónoma de nível 2 e 17 auxiliares ao condutor.

O topo de gama Design Pro Max, por seu lado, acrescenta bancos em pele sintética, iluminação ambiente, e bancos dianteiros aquecidos e ventilados, sendo também ajustáveis por via eléctrica.

O Leapmotor B10 apresenta-se como uma proposta eléctrica particularmente competitiva para quem procura um familiar eléctrico confortável e espaçoso.

Não tem um visual arrojado nem uma dinâmica de condução particularmente entusiasmante mas tem os requisitos essenciais que se espera dum SUV.

Versão Bateria Autonomia Preço Preço de Campanha Life Pro 56,2 kWh Até 361 km Desde 29.285 euros Desde 27.600 euros Life Pro Max 67,1 kWh Até 434 km Desde 31.285 euros Desde 29.500 euros Design Pro Max 67,1 kWh Até 434 km Desde 32.785 euros Desde 30.900 euros

