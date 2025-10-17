Leapmotor B10 ''ataca'' C-SUV rivais pela tecnologia... e pelo preço!

O B10 é o reforço mais recente da Leapmotor: apontado ao segmento C, tem o preço como principal argumento tendo em conta o generoso equipamento de série que o acompanha logo na entrada da gama.

O SUV eléctrico é proposto nos acabamentos Life e Design, e com baterias de capacidades diferenciadas para uma autonomia máxima combinada até 434 quilómetros.

Já com as reservas abertas, os primeiros exemplares chegam aos concessionários nacionais no final deste Outubro com um preço de partida de 29.925 euros.

Ao gosto europeu

O Leapmotor B10 representa um novo marco para a marca distribuída pela Stellantis ou não tivesse ele sido concebido de raiz, apontado em especial ao gosto europeu, a partir da plataforma Leap 3.5.

O SUV segue as linhas estéticas definidas pelo C10 num estilo sóbrio e tão consensual como permitem os seus compactos 4,52 metros de comprimento por 1,89 de largura e 1,67 de altura.

A definir a dianteira e a traseira estão as faixas LED a unirem as ópticas muito delgadas, num conjunto marcado por linhas simples para optimizar a aerodinâmica; o único toque de estilo está mesmo na asa a prolongar o tejadilho.

Minimalismo absoluto

O interior segue a mesma linha de "pensamento" num minimalismo absoluto que privilegia o espaço e o conforto nos 2,74 metros que separam os dois eixos, com a bagageira a oferecer 420 litros de capacidade.

Embora tecnologicamente evoluído, a ergonomia não será um dos seus predicados face à quase completa ausência de botões físicos; apenas o volante comporta dois comandos para aceder às funções mais comuns.

Todas as outras são reguladas na barra inferior do ecrã de infoentretenimento de 14,6 polegadas alimentado pelo sistema operativo Leap OS 4.0 Plus.

Os materiais e os acabamentos são de boa qualidade, com o Life que dá entrada à gama a comportar tecto panorâmico, jantes em liga leve de 18 polegadas, câmara de estacionamento a 360° e um completo pacote ADAS.

Ao Design somam-se os bancos em revestidos a pele Eco, que também são aquecidos, ventilados e reguláveis por via eléctrica, e a iluminação ambiente.

Até 434 km eléctricos

A alimentar o Leapmotor B10 com tracção traseira está um propulsor de 160 kW (218 cv) e 240 Nm, capaz de acelerá-lo dos zero aos 100 km/hora em oito segundos, para uma velocidade máxima de 170 km/hora.

Salientam-se a suspensão traseira multibraços e as afinações do chassis feitas pelos engenheiros da Stellantis, assim como a estrutura de segurança em aço de alta resistência, e os 17 assistentes à condução.

A diferenciar o SUV estão duas baterias, com a Pro de 56,2 kWh a permitir até 361 quilómetros de autonomia, e a Pro Max de 67,1 kWh a chegar até aos 434 quilómetros combinados.

Os recarregamentos de 30 a 80% da capacidade fazem-se em 20 minutos a uns máximos 168 kW em corrente contínua, e 11 kW em corrente alternada.

Versão Potência / Binário Bateria Autonomia Preço Life 160 kW (218 cv) / 240 Nm 56,2 kWh Até 361 km 29.850 euros Life 160 kW (218 cv) / 240 Nm 56,2 kWh Até 361 km 31.285 euros Design 160 kW (218 cv) / 240 Nm 67,1 kWh Até 434 km 32.785 euros

