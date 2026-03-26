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Leapmotor B10 alarga gama com REEV Hybrid para 900 km

Depois de um "eléctrico" vem sempre um híbrido a reboque: a frase é irónica quanto baste para "explicar" a estreia do novo B10 REEV Hybrid com a tecnologia Range Extender.

A proposta da Leapmotor segue os mesmos princípios do C10 REEV híbrido: o propulsor eléctrico de 160 kW (218 CV) e 240 Nm está associado a um motor térmico de 1.5 litros com 68 cv, que funciona como um gerador eléctrico de 50 kW.

O motor eléctrico acciona sempre o eixo motriz, já que o extensor de autonomia, sem estar ligado mecanicamente às rodas, tem como principal missão gerar electricidade ao longo do percurso.

É ele que alimenta a bateria de 18,8 kWh com uma autonomia até 86 quilómetros, sendo recarregável a 46 kW DC ou a 6,6 kW AC, enquanto o depósito de gasolina de 50 litros "promete" distâncias combinadas até 900 quilómetros.

Com quatro modos de energia (EV, EV+, Fuel e Power+), os dois primeiros dão prioridade ao uso da energia elétrica, com os restantes a activarem o gerador para fornecer energia adicional para mais potência ou maior autonomia.

Quase igual ao eléctrico

Se por fora nem se distinguem as diferenças entre o B10 eléctrico e este B10 REEV Hybrid, a mesma ideia prossegue a bordo num ambiente muito digital.

O ecrã multimédia de 14,6 polegadas proporciona uma interface integrada para a conectividade, entretenimento e controlo do SUV, alimentado pelo sistema operativo LEAP OS 4.0 Plus.

As mais recentes actualizações remotas permitem o suporte integrado para Apple CarPlay e Android Auto, assim como a condução One Pedal com uma lógica de recuperação de energia melhorada.

Nos apoios ao condutor destacam-se a optimização do alerta de detecção de peões, e as actualizações do controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro e manutenção de faixa para desacelerações mais suaves na aproximação à curvas.

Life e Design são os dois acabamentos que compõem a gama do Leapmotor B10 REEV Hybrid, complementados por seis cores para a carroçaria, e três temas para o habitáculo.

Com as encomendas a abrirem já em Abril, falta apenas saber os preços que serão pedidos para cada variante do SUV compacto… que até podem estar próximos dos 27.600 euros em que arranca a gama do "irmão" eléctrico!

Texto: P.R.S.

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