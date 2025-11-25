Leapmotor B03X: ''ataque'' ao segmento B-SUV 'premium' pelo preço

Depois do citadino T03 e dos SUV compactos B10 e C10, sem esquecer o B05, a Leapmotor prepara-se para alargar a gama eléctrica com o A10.

Revelado no salão automóvel chinês de Guangzhou na última semana, a proposta baptizada como B03X na Europa irá posicionar-se como um SUV premium "inteligente" com larga autonomia.

Tomando como base a plataforma Global A em que é construído o B10, supera os 4,20 metros de comprimento por 1,80 de largura e 1,60 de altura.

O SUV adopta a mesma linguagem estilística da gama Leapmotor com a frente muito limpa a ser decorada pelas ópticas que se alongam até aos guarda-lamas, sem esquecer as jantes de 18 polegadas em liga leve.

A traseira muito vertical privilegia o espaço a bordo para cinco pessoas com o devido conforto que lhe permitem os 2,60 metros a separar os dois eixos, mesmo se não há qualquer fotografia a desvendar a configuração do habitáculo.

Prometido pela Leapmotor está um sistema avançado de assistência ao condutor, como se percebe no sensor LiDAR no topo do pára-brisas, e um posto de condução "orientado" por inteligência artificial com actualizações remotas.

Não é avançado qualquer dado sobre a propulsão eléctrica nem sobre a capacidade da bateria e respectiva potência de carregamento DC: sabe-se apenas que será LFP para uma autonomia em redor dos 410 quilómetros.

A estreia europeia do Leapmotor B03X (ou A10 na China) deverá acontecer em Janeiro no salão automóvel de Bruxelas, com as reservas a abrirem nos meses seguintes já os preços definidos para toda a gama.

