F1: Lando Norris vence GP Mónaco e fica a três pontos da liderança

Lando Norris venceu este domingo o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1 pela McLaren e encurtou para três pontos a diferença para o colega de equipa Oscar Piastri que lidera o Mundial.

Largado da pole position, o piloto britânico cumpriu as 78 voltas ao circuito de Monte Carlo em 1h40m33,843, menos 3,131 segundos do que o monegasco Charles Leclerc, segundo classificado pela Ferrari, com Piastri a ficar a 3,658 segundos.

Piastri mantém a liderança da classificação de pilotos, com 161 pontos, com Norris em segundo com 158, e Max Verstappen, da Red Bull, com 136 pontos, que cortou a meta na quarta posição.

O Mundial de Construtores continua a ser comandado folgadamente pela McLaren, com 319 pontos, seguida da Mercedes, com 147, e da Red Bull com 143 pontos.

O "circo" da Fórmula 1 prossegue no próximo fim de semana, com o GP Espanha a correr-se no Circuit de Barcelona-Catalunya.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?