Land Rover leva Oasis em digressão com negro Defender Octa Black

É já esta sexta-feira à noite que arranca em Cardiff, no Reino Unido, a milionária (e esgotadíssima) digressão Oasis Live ’25. E, para transportar os irmãos Liam e Noel Gallagher ao Principality Stadium, nada melhor do que fazê-lo a bordo dum Land Rover Defender.

Não se pense, no entanto, que será o modelo convencional: sendo a parceira do grupo britânico nesta tournée mundial, a marca optou antes por estrear o especial Octa Black, com os seus 635 cv a "dançarem" ao ritmo do sucesso Rock ‘n’ Roll Star.

A "negra" interpretação do SUV topo de gama combina o desempenho extremo em todos os terrenos com uma aparência ainda mais ousada, ou não tivessem 30 elementos exteriores recebido um tratamento a Narvik Black para distingui-lo dentro e fora do asfalto.

O protetor inferior dianteiro e as placas de protecção traseiras são acabadas em preto acetinado, contrastado pelo preto brilhante que pinta a tampa frontal do engate de reboque e as quatro ponteiras de escape.

À escolha são dadas rodas forjadas de 20 polegadas ou jantes de 22 polegadas pintadas em preto brilhante com a inscrição Shadow Atlas Defender nas calotas centrais, e as pinças de travão no mesmo preto brilhante com o sublinhado Sentient Silver a contrastar.

O exterior muito negro prossegue a bordo com a estreia da pele em ébano semi-anilino combinada com o tecido Kvadrat, para um acabamento macio e táctil dos bancos Performance, em contraste com o preto acetinado do tabliê e nos detalhes em fibra de carbono.

Uma "besta" de potência

A alimentar a "besta" que é o Defender Octa Black está o V8 biturbo micro híbrido de 4.4 litros, com os seus 635 cv e 800 Nm passados às quatro rodas a levarem-no em quatro segundos dos zero aos 100 km/hora.

A caixa da ZF continua a ser automática de oito relações com conversor de binário, enquanto o sistema de tracção integral inclui redutoras e um diferencial posterior com uma relação de transmissão distinta.

Em destaque mantém-se o modo Octa para a condução off-road de alto desempenho, apoiado pela inovadora suspensão 6D Dynamics com molas pneumáticas reguláveis e amortecedores controlados por via electrónica, e interligados através dum circuito hidráulico.

A banda sonora do escape também sobe de volume, com a abertura das válvulas dos silenciadores, enquanto a luz do habitáculo passa a vermelho e "acendem-se" as extremidades das patilhas no volante.

Além dos modos de condução Comfort ou Dynamic para estrada, mantêm-se os modos Terrain Response característicos do Defender, com configurações para areia, lama, trilhos, relva, gravilha, neve e pedras.

As manobras em marcha lenta na condução "todo o terreno" são apoiadas por sistemas de assistência evoluídos como o ClearSight Ground View, tornando o capô "transparente" para melhorar a visibilidade.

O Defender Octa Black da Land Rover já tem as reservas abertas no nosso país com o preço próprio dum topo de gama de luxo: nada mais, nada menos do que uns iniciais 261.572 euros, que deverão subir em flecha com as devidas personalizações.

