Land Rover Defender Dakar D7X-R tem 'Modo de Voo' para planar no deserto

O Rali Dakar só arranca a 3 de Janeiro mas a Land Rover já revelou a nova pintura de competição que irá decorar o Defender Dakar D7X-R que irá estrear-se nas areias do deserto saudita.

Na base desta evolução do Defender 110 está uma pintura crua inspirada nas texturas do deserto, com o novo visual Geopalette a combinar tons de areia, pedra e de terra com uma pincelada de Aqua "extraída" das raras águas locais.

As três duplas distribuídas por outros tantos carros, são constituídas por Stéphane Peterhansel/Mika Metge, Rokas Baciuška/Oriol Vidal e Sara Price/Sean Berriman, com a equipa a ser liderada por Ian James.

Puro e duro

Tomando como base o Defender Octa de produção, o Defender Dakar D7X-R competirá na categoria Stock do Mundial de Ralis-Raid (W2RC) que a insígnia britânica considera perfeita para exibir todas as suas capacidades.

Significa assim que equipa o mesmo bloco V8 biturbo micro híbrido de 4.4 litros do topo de gama mas bem abaixo dos 635 cv originais através dum restritor de potência em conformidade com os regulamentos FIA da categoria.

Alimentado por um carburante sustentável avançado, equipa as mesmas transmissão e caixa automática de oito relações, dispondo ainda dum depósito de combustível exclusivo montado na traseira com 550 litros de capacidade.

A refrigeração foi melhorada com o aumento da área frontal e da optimização do fluxo de ar através da grelha, onde um único radiador de grandes dimensões substitui os três integrados nos modelos de produção.

Mecânica ainda mais bruta

A carroçaria foi alterada à frente e atrás para aumentar os ângulos de ataque e de saída mas sem desvirtuar o visual do Defender Octa, a que se somam guarda-lamas mais proeminentes para acomodar o aumento das vias em 60 mm.

Os painéis das portas foram recortados e as embaladeiras complementadas para incorporar uma protecção adicional sob o piso, enquanto as jantes especiais são "calçadas" por pneus off-road de 35 polegadas.

A suspensão mantém os princípios cinéticos do Defender Octa mas agora maximizada por amortecedores com mola helicoidal simples à frente e amortecedores duplos paralelos atrás desenvolvidos em parceria com a Bilstein.

Para além dum sistema próprio de refrigeração do motor, equipa ainda um sistema de travagem exclusivo – discos ventilados, pinças dianteiras de seis pistões e traseiras de quatro – com especificações de rali.

A electrónica do D7X-R é gerida por uma única unidade de controlo devidamente calibrada para a competição, onde se inclui um novo "modo de voo" para auxiliar a enfrentar os muitos saltos que acontecem nas dunas do deserto.

Este "modo de voo" ajusta automaticamente a entrega de binário às rodas sempre que o D7X-R está no ar, para assegurar uma aterragem suave e proteger o sistema de transmissão.

Não se esqueçam da água

A bordo do off-roader de rali está um sistema de navegação regulamentado pela FIA e um visor head-up com os dados de velocidade e direção, alinhado com um painel de instrumentos configurável.

Com os bancos e respectiva disposição adaptados a cada piloto e copiloto, para enfrentar as longas etapas terão de transportar vasilhas com oito litros de água.

O equipamento conta ainda com três rodas de reserva, um jogo de ferramentas e um sistema de ar comprimido, sem esquecer peças sobresselentes essenciais e um par de macacos hidráulicos integrados para elevar o veículo.

