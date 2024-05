Lancia Ypsilon em três versões para híbrido e eléctrico

Não há fome que não dê em fartura: mais de três meses passados sobre a estreia do Lancia Ypsilon eléctrico e híbrido, a insígnia italiana revela a variante HF de 240 cv e anuncia o regresso aos ralis.

Com a nova linha HF a fazer parte de cada futuro modelo, foi ainda avançada a gama completa do crossover, com a entrada a fazer-se com o Ypsilon base, apontado aos condutores mais jovens.

Segue-se a variante Ypsilon LX, com funcionalidades e acabamentos mais ricos, com o topo de gama a ser representado pela já conhecida Edizione Cassina.

As três propostas estarão disponíveis com sistemas motrizes micro híbridos e 100% eléctricos mas ainda não foram avançados preços, sabendo-se apenas que só chegarão em 2025 ao nosso país.

Prazer e bem estar

Prazer de condução e bem estar a bordo, tecnologia simples e intuitiva, electrificação com autonomia e tempos de carregamento de topo, e a elegância intemporal típica da Lancia são as quatro "histórias" que estiveram por trás da concepção e desenvolvimento do Ypsilon.

Construído sobre a plataforma multienergia CMP, o crossover comporta um pacote específico de isolamento acústico para deixar do lado de fora os ruídos.

O prazer na condução foi reforçado com a calibração precisa do sistema de condução, e o alargamento das vias em 24 mm para a melhor distribuição do peso e comportamento na estrada.

A bordo pode contar-se com o Sound Air Light Augmentation (S.A.L.A.), um interface virtual evoluído que centraliza o infoentretenimento e as funções de áudio, ar condicionado e iluminação.

Atenção aos detalhes

O Lancia Ypsilon, nos acabamentos Base, LX e Edizione Cassina para as variantes micro híbridas de 48 volts e 100% eléctricas, assume novos materiais para "decorar" o habitáculo.

A parceria com a Cassina reflecte-se na atenção aos detalhes de estilo na escolha dos materiais e das cores, sendo a mesa multifunções um dos pontos a realçar no topo de gama.

Já a variante LX ganha estofos dos painéis das portas e do tabliê em Marm/More concebidos pela Limonta e pela start-up Fili Pari, a que se somam tecidos reciclados impermeáveis e suaves ao toque.

A pintar a carroçaria estão seis tons para os dois primeiros níveis de acabamento, com o topo de gama a receber o exclusivo Blu Lancia.

Àquelas tonalidades juntam-se as bicolores Grigio Granito, Nero Ardesia, Bianco Marmo, Blu Lancia, Verde Giada e Oro combinadas com o tejadilho em preto.

Híbrido ou eléctrico?

O Lancia Ypsilon recebe o mais recente sistema motriz eléctrico do grupo Stellantis de 115 kW (156 cv) e 260 Nm, apoiado por uma bateria de 54 kWh para uma autonomia até 403 quilómetros.

Já a variante micro híbrida combina o mesmo bloco turbo de 1.2 litros com 100 cv e 205 Nm que equipa vários modelos das marcas da Stellantis.

A ele está associado a um motor eléctrico de 21 kW (29 cv) e 55 Nm, integrado numa caixa electrificada e-DCT de seis relações.

Ainda sem preços definidos para o nosso país, em Espanha, Itália e França a versão micro híbrida arranca abaixo dos 25 mil euros.

E, em linha com o seu plano estratégico, a Lancia confirma o lançamento de mais dois novos modelos, com o Gamma a ser introduzido em 2026 no mercado europeu, e o Delta a chegar apenas em 2028.

