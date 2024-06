Lancia revela Ypsilon HF eléctrico e anuncia regresso aos ralis

Só vai acelerar em 2025 nas estrada europeias mas o novo Ypsilon HF já está a despertar fortes emoções, ainda para mais com a Lancia a anunciar o regresso aos ralis com o especial Ypsilon Rally4 HF.

Será a começar bem de baixo, na categoria Rally4, que a estreia irá acontecer, com os jovens aspirantes a voos mais altos a tirarem o máximo partido das potencialidades deste desportivo.

Na antevisão das duas propostas, é também estreado o novo logótipo Lancia Corse HF que irá brilhar no modelo de competição, definido por um novo grafismo que expressa velocidade e desempenho.

Emoção eléctrica

A apresentação do estilizado Pu+Ra HPE no ano passado não serviu apenas para pré-anunciar as linhas estilísticas dos futuros modelos da Lancia para os próximos 10 anos.

Com o protótipo como fundo de cenário, a insígnia transalpina confirmou o lançamento do novo Ypsilon para este ano e anunciou uma versão desportiva HF para 2025.

Esta estreia será apenas na vertente puramente eléctrica, com os 240 cv debitados pelo mesmo propulsor do futuro Abarth 600e a levarem o crossover dos zero aos 100 km/hora em apenas 5,8 segundos.

A acompanhar esta desenvoltura na estrada estão o porte rebaixado e a carroçaria alargada em 2 cm face ao modelo original, em linha com o visual dos carros de rali mais radicais da marca.

Bancos e volante desportivos, e estofos específicos caracterizam o habitáculo desta versão, em tudo semelhante ao compacto mais "civilizado" da gama.

Até Maio do próximo ano, novos pormenores deste modelo irão ser desvendados, a preparar o lançamento do Gamma HF em 2026, para depois chegar a vez do Delta HF em 2028.

Ir às bases dos ralis

O destaque está evidentemente no Ypsilon Rally4 HF apontado aos ralis daquela categoria: mantém o bloco turbo de 1.2 litros e três cilindros mas a potência é elevada a uns delirantes 212 cv.

Com tracção dianteira, caixa de cinco relações e diferencial autoblocante mecânico, marca o regresso do logótipo Lancia Corse HF numa reinterpretação contemporânea que exprime poder e velocidade.

O que não escapa à vista são as cores Martini Racing que "embrulham" o crossover, numa revisitação ao passado glorioso da Lancia no mundo dos ralis.

Não é por acaso que continua a ser o construtor com maior sucesso na categoria: 15 mundiais de rali e três de resistência, a que se junta uma vitória nas Mille Miglia, duas na Targa Florio e uma na Carrera Panamericana.

Falta saber a data de lançamento deste Ypsilon Rally4 HF, sem esquecer os dados mecânicos que ainda estão em falta.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?