Lamborghini Urus vai ter rival: Walter Röhrl guia Cayenne super vitaminado

A Lamborghini que se prepare, porque o Urus vai ter muito em breve um rival de peso a fazer-lhe frente.

Ao mercado está quase a chegar o super vitaminado Porsche Cayenne "térmico", com um comportamento dinâmico que o aproxima mais do SUV italiano do que a potente versão Turbo S E-Hybrid de 680 cv.

E, para "assustar" o construtor italiano, nada melhor do que levar, para a pista de Hockenheim, o novo super Cayenne quase na sua versão final para produção.

Ao volante, nem mais nem menos do que o antigo campeão de ralis Walter Röhrl, com o piloto de testes Lars Kern a fazer-lhe companhia.

Espera-se que o novo Cayenne Coupé seja o "irmão" mais poderoso da gama com um motor de combustão.

Significa então que o bloco V8 biturbo de 4.0 litros será actualizado de forma explosiva para chegar aos 640 cv … ou até mesmo para uma potência superior.

Claro que a intenção não será chegar aos 680 cv debitados pelo Cayenne Turbo S E-Hybrid, mas antes privilegiar a sua dinâmica na estrada.

Os engenheiros da Porsche apontaram, por isso, à reconfiguração do sistema PDCC de controlo dinâmico do chassis para uma condução mais orientada para o desempenho.

"O PDCC mantém sempre a carroçaria nivelada e equilibrada, mesmo em curvas mais apertadas", confirmou Lars Kern, que esteve envolvido no desenvolvimento do novo Cayenne Coupé.

"Em relação ao Cayenne Turbo Coupé, os aros dianteiros são agora meia polegada mais largos".



Também a curvatura negativa foi aumentada em 0,45 graus, "para dar uma área de contacto maior aos pneus desportivos de 22 polegadas especialmente desenvolvidos para este modelo".

A nova variante do Porsche Cayenne Coupe irá também ganhar um novo sistema de escape em titânio.

A reflectir a sua maior agressividade está um kit aerodinâmico que compreende um novo pára-choques à frente, uma asa atrás com novos elementos laterais, e um difusor traseiro mais pronunciado.

"O carro mantém-se muito estável, mesmo em curvas rápidas, e o comportamento é extremamente preciso", destacou Walter Röhrl depois de acelerar no Hockenheimring.

"Mais do que nunca, tem-se mais a sensação de estar sentado num desportivo compacto do que num SUV de grande volume".

Resta agora saber quando o novo e potente Porsche Cayenne Turbo será revelado, mas deverá estar por semanas.

