Lamborghini Urus Performante: estreia dinâmica em Roma

Todas as estradas levam a Roma, afirma a Lamborghini, e nada melhor do que escolher a Cidade Eterna para apresentar à comunicação social internacional o novíssimo Urus Performante.

A diabólica variante do super SUV mostrou toda a destreza dos seus 666 cv e 850 Nm no alcatrão e nos pisos de terra do autódromo de Villalunga.

Essas capacidades são conseguidas pelo seu novo design, mais leve e aerodinâmico, e pela reconfiguração do chassis, assim como pela calibração específica dos selectores de condução, incluindo o novo modo Rally.

O resultado final está bem exemplificado nos 3,3 segundos que demora a chegar aos 100km/hora, e na velocidade máxima a atingir os 306 km/hora.

