Lamborghini Temerario assente numa estrutura ''espacial''

Ainda não foi entregue qualquer exemplar mas nem por isso a Lamborghini deixa de elogiar as capacidades do novo Temerario que irá substituir o Huracán em modo híbrido.

A marca do touro destaca a abordagem espacial à estrutura em alumínio multitecnológico em que o super desportivo é construído, para suportar as elevadas cargas derivadas do grupo motopropulsor.

Além de garantir excelentes qualidades mecânicas, como a própria afiança, soma-se ainda uma "notável eficiência na redução de peso".

O quadro do Temerario estreia uma nova liga de alta resistência com extrusões hidroformadas, proporcionando um aumento de 20% na rigidez torcional face à geração anterior.

Em causa está o suporte necessário para os 920 cv debitados pelo V8 biturbo de 4.0 litros em conjugação com três motores eléctricos.

