Lamborghini Huracán Sterrato troca alcatrão pela neve

O Huracán Sterrato da Lamborghini subiu aos Alpes italianos para "conquistar" pisos de baixa aderência com o modo Rally com tracção integral permanente.

O sistema LDVI (Lamborghini Integrated Vehicle Dynamics) oferece as configurações Strada e Sport especificamente calibradas para o alcatrão.

Agora com o novo modo Rally, optimizado para pisos de terra e de neve, o super desportivo ganha uma nova personalidade.

A estrutura inferior está protegida à frente com alumínio, com as soleiras, difusor traseiro e arcos de roda reforçados para ultrapassar os obstáculos.

A "calçá-lo" estão pneus ‘run-flat’ Dueler AT002 especialmente concebidos pela Bridgestone para garantirem o máximo desempenho em condições invernais.

A dar cor ao super desportivo está uma pintura em Bianco Phanes com detalhes em Grigio Telesto e fibra de carbono preta.

É apenas uma das 350 cores disponíveis para a carroçaria através do programa Ad Personam da Lamborghini, a que se somam mais 60 opções para o habitáculo.

O bloco V10 de 5.2 litros que equipa o Huracán Sterrato oferece uma potência máxima de 610 cv e 560 Nm às 6.500 rotações por minuto.

A ele está aliado uma transmissão de dupla embraiagem de sete relações e tracção integral controlada por via electrónica com diferencial mecânico autoblocante traseiro.

Projectado para o máximo desempenho em pisos soltos, acelera até aos 100 km/h em 3,4 segundos para uma velocidade máxima de 260 km/hora.

A produção dos 1.499 exemplares que comportam esta série especial arranca neste mês de Fevereiro, com as primeiras entregas a acontecerem no início do Verão.

