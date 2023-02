Honra ao V12: Lamborghini celebra 60 anos com festas em três continentes

A Lamborghini está a preparar uma série de eventos especiais, para celebrar os 60 anos do nascimento da insígnia transalpina, nascida a 6 de Maio de 1963 em Sant’Agata Bolognese.

Os festejos, que serão alargados a todo o planeta, são também uma oportunidade para ouvir o derradeiro troar dos fantásticos V12 que tornaram icónicos os super desportivos da marca do touro.

Depois da inauguração do remodelado Museu Lamborghini em Janeiro, as celebrações prosseguem a 23 de Fevereiro no circuito japonês de Suzuka.

Segue-se o Reino Unido, com o circuito de Silverstone a juntar mais de 300 proprietários dos super carros da marca a 29 de Abril.

A 28 de Maio, em Itália, irão juntar-se centenas de Lamborghini na praça mais emblemática de Bolonha para um concurso de elegância fora do comum.

No Verão, as festividades atravessam o Atlântico para assentar arraiais nos Estados Unidos, embora sem local ainda definido, para em Setembro aterrarem na China, onde estarão presentes mais de 100 exemplares.

Nesse mesmo mês, mas num evento organizado pela Polo Storico da Lamborghini, será organizado uma viagem histórica com os "clássicos" mais carismáticos da marca.

Já o circuito de Vallelunga em Roma irá receber, em Outubro, o primeiro Lamborghini Festival. Aberto a todos os fãs, a casa de Sant’Agata Bolognese irá celebrar os seus bólides concebidos para a competição.

Novembro encerra na pista romana um ano recheado de celebrações, com as finais do Super Trofeo Lamborghini, o campeonato monomarca reservado aos Huracán Super Trofeo EVO2.

Os clubes oficiais da marca, com mais de 1600 membros distribuídos por 24 países, estão igualmente a planear vários eventos locais, e os adeptos da marca no nosso país não deverão faltar à chamada.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?