Lamborghini Aventador SVJ é um arco-íris pintado à mão

Deixaria alguém pintar à mão o seu Lamborghini? Só se for uma profissional como é Elisa Chana Cecchetti.

Radicada no Japão, a pintora italiana deitou as mãos a um Aventador SVJ para lhe dar um tratamento a preceito com vigorosas pinceladas.

Cecchetti abusou do verde e do azul numa das laterais do super desportivo, para o lado oposto ser dominado pelos tons amarelo, vermelho e laranja.

Que não sofram os fãs do Aventador SVJ porque antes da pintura foi primeiro colada uma película protectora.



A obra de arte foi concretizada para o dono participar num evento em Tóquio dedicado ao Natal, para depois ser devolvido ao azul brilhante original.

Sob esta pintura temporária mantém-se o tradicional V12 atmosférico com 770 cv e 720 Nm para levar o super carro em 2,8 segundos até aos 100 km/hora.

