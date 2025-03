Ladroagem eficaz: sete bólides ''desossados'' no stand da alemã ABT

Ver o carro roubado de madrugada é, de certeza, frustrante para começar o dia mas chegar ao local de trabalho e descobrir sete desportivos "desossados" pode dar lugar a um sentimento de verdadeira loucura.

E, no entanto, foi exactamente o que aconteceu há uma semana na ABT, com o parque de estacionamento do conhecido preparador alemão a "transformar-se" num ferro-velho improvisado.

Daniel Abt, responsável da empresa de tuning, partilhou no LinkedIn o retrato esclarecedor dum Audi RS6 abandonado na cena do crime sem vários elementos procurados avidamente no mercado negro

Os criminosos não apenas roubaram as jantes forjadas em liga leve mas também os travões carbono-cerâmicos que se "escondiam" atrás das rodas.

Foi apenas um dos sete bólides separados das suas peças fundamentais num "trabalho" estudado ao pormenor: a operação foi feita de madrugada após cortarem a energia das luzes e das câmaras de vídeo.

O facto de ser um parque de estacionamento a céu aberto ao lado duma rua pouco movimentada à noite terá facilitado o roubo, que rendeu uma "lotaria" de 330 mil euros aos ladrões ainda em fuga.

