'Kun' Agüero dá Range Rover Evoque a roupeiro do Manchester City

Sergio 'Kun' Agüero despediu-se do Manchester City com uma prenda inusitada para os trabalhadores do clube onde jogou dez temporadas.

O agora avançado do Barcelona sorteou entre todos um Range Rover Evoque que tinha comprado há poucos meses.

"O teu carro, puto!", exclamou o internacional argentino ao entregar, esta quinta-feira, as chaves do SUV avaliado em cerca de 100 mil euros a um dos roupeiros dos cityzens.

'Kun' Agüero ofereceu ainda 60 relógios Tag Heuer Fórmula 1, que custam entre 1.500 e 2.000 euros, a igual número de funcionários do Manchester City.

E todos eles traziam gravada a frase "Obrigado! 'Kun' Agüero", na parte detrás de cada um dos relógios.

