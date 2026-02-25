Kia K4 substitui Ceed em modo EV4 mas só a gasolina ou micro híbrido

Já lá vão quase dois anos sobre a estreia no salão automóvel de Nova Iorque, para agora abrirem as encomendas para o Kia K4 que irá substituir o Ceed, apoiado num visual mais moderno e coerente com toda a gama da insígnia.
Já com preços definidos e as reservas abertas, o hatchback puramente térmico (mas também micro híbrido) antecede a chegada da Sportswagon mas de fora deverá ficar o fastback revelado no evento nova-iorquino.
Inspirado na filosofia estilística Opostos Unidos, é notória nesta proposta a influência estética dada pelos "eléctricos" da marca, e logo com o EV4 à cabeça, mas com um impacto muito mais dinâmico ao olhar.
São fortes as expectativas que recaem sobre o novo K4 da Kia, apontado àqueles condutores que ainda não querem aderir à pura electromobilidade.
O hatchback proposto nos acabamentos Tech e GT-Line assume o bloco triclíndrico 1.0 T-GDI com 115 cv e 200 Nm mas com a variante de visual mais desportivo a diferenciar-se pela inclusão dum sistema micro híbrido.
A ele está associado uma caixa automática DCT de sete relações, contra a manual de seis velocidades da versão de entrada na gama, com consumos médios de 5,9 l/100 km no primeiro exemplo, e 5,7 l/100 km no segundo.
As acelerações dos zero aos 100 km/hora fazem-se em 12 segundos no Tech, somando mais três décimas no GT-Line, para uma velocidade de ponta de 186 km/hora.
Em continuidade com o visual expresso pela linha eléctrica da Kia, o distingue-se pela elegância estética nos 4,44 metros que tem de comprimento, mas sem perder o tom agressivo que o desenho da dianteira lhe dá.
O efeito "tejadilho flutuante" dado pelo pilar C, numa fusão feliz com o portão da bagageira, realça ainda mais a originalidade do K4, enquanto os puxadores ocultos nas portas posteriores reforçam a fluidez geral.
A traseira muito marcante é definida por ópticas sobredimensionadas que se estendem até ao centro da bagageira com os seus 438 litros de capacidade, mas que na variante micro híbrida se reduzem a uns drásticos 328 litros.
Esta variante GT-Line distingue-se ainda pelos faróis com assinatura luminosa Ice Cube, as aplicação de preto brilhante nos retrovisores laterais e em vários elementos de protecção da carroçaria.
O habitáculo do K4 assume o mesmo estilo dos "eléctricos" da Kia, logo patente no visor de 29,9 polegadas a juntar a instrumentação, infoentretenimento e climatização, sem esquecer os botões físicos para as funções mais comuns.
O espaço é generoso quanto baste, graças aos 2,72 que separam os dois eixos, num ambiente definido pela qualidade dos materiais e dos acabamentos.
Actualizações remotas, streaming de música, conectividade Wi-Fi e assistente vocal com inteligência artificial fazem parte do pacote tecnológico Kia Connect de série.
Muito bem equipado nas soluções de conforto, assume de série câmara traseira, sensores de estacionamento, luz e chuva, cruise control "inteligente" e ópticas com tecnologia LED.
O topo de gama soma ainda a função Stop & Go, selector de modos de condução, patilhas no volante para comando da caixa automática, bancos dianteiros aquecidos com regulação eléctrica no do condutor e volante desportivo.
Na segurança e assistência integra uma longa lista de equipamentos de série, onde nem sequer falta no sistema de condução semi-autónoma a função de paragem do veículo se o condutor não reagir aos alertas.
|Versão
|Preços Particulares
|Preços Empresas
|Kia K4 1.0 T-GDi 6MT Tech
|28.490 euros
|27.075 euros
|Kia K4 1.0 T-GDi 7DCT GT-Line
|32.490 euros
|30.805 euros
Já segue o Aquela Máquina no Instagram?