Kia EV9: silhueta e assinatura luminosa reveladas antes da estreia do SUV eléctrico

A duas semanas de apresentar oficialmente o novo Kia EV9, a insígnia sul-coreana lança nas redes sociais dois pequenos vídeos a realçar os volumes no SUV eléctrico, assim como a respectiva assinatura luminosa.

O modelo distingue-se pelas superfícies elegantes, como o protótipo já deixava antever, com a dianteira e traseira maciças a imporem uma presença robusta na estrada.

À semelhança do EV6, o Kia EV9 será construído na plataforma E-GMP dedicada a veículos eléctricos, embora não tenham sido avançadas as características do sistema motriz.

A capacidade da bateria também é desconhecida, embora já tenha sido adiantado que a autonomia deverá rondar os 480 a 580 quilómetros.

Quanto aos recursos tecnológicos, tudo indica que será o primeiro modelo a introduzir a tecnologia AutoMode da Kia para a condução autónoma.

As primeiras imagens exteriores e interiores do Kia EV9 serão apresentados em meados de Março, com as especificações técnicas a serem reveladas no final do mês na apresentação mundial do SUV.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?