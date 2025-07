Kia EV4 só chega no Outono mas reservas já estão abertas

Não demorou muito tempo para a Kia revelar a tabela de preços do novíssimo EV4, primeiro "eléctrico" da insígnia sul-coreana produzido na Europa nos formatos hatchback e coupé fastback.

Com um visual muito futurista, à semelhança das produções mais recentes da construtora, as linhas aerodinâmicas privilegiam o consumo e a autonomia.

As pré-reservas já estão abertas para ambas as propostas mas os primeiros exemplares apenas chegarão aos concessionários nacionais no início deste Outono.

Espaçoso e tecnológico

O Kia EV4 assinala uma abordagem disruptiva, nas palavras da insígnia asiática, conjugando versatilidade e estética apelativas, oferecendo uma das experiências de infoentretenimento mais completas num carro de produção.

Apontado ao segmento C, o hatchback mede 4,43 metros de comprimento, com a berlina coupé a esticar-se até aos 4,73 metros, mantendo-se nos dois a largura de 1,86 metros.

A distância entre eixos chega aos 2,82 nos dois modelos, com a altura a ser de 1,485 metros no primeiro exemplo, com o segundo a ter menos cinco centímetros.

A filosofia estética Opposites United da Kia está bem presente no habitáculo, com o cockpit de navegação para carro conectado (ccNC) a dispor dum ecrã "cinematográfico" de 30 polegadas para a instrumentação (12,3’’), climatização (5,3") e multimédia (12,3").

Actualizável por via remota, o infoentretenimento inclui ainda serviços de conectividade de última geração para jogos ou simplesmente para ver conteúdos no Youtube, Netflix e Disney+, ou testar os dotes vocais no karaoke.

A versatilidade, conforto e comodidade a bordo que permitem os 2,82 metros a separarem os dois eixos revela-se no espaço disponível nas primeira e segunda filas, bem como nos volumes da bagageira de 435 litros para o hatchback, e de 490 litros para o coupé fastback.

Até 633 km eléctricos

Tendo como base a plataforma E-GMP, o Kia EV4 está disponível com baterias de 58,3 ou de 81,4 kWh brutos a alimentarem sempre o mesmo propulsor de 150 kW (204 cv).

O coupé fastback apenas equipa a de maior capacidade para uma autonomia até 633 quilómetros combinados, com o hatchback a prometer até 440 quilómetros com o acumulador mais pequeno, subindo aos 625 quilómetros com o maior.

Os carregamentos de dez a 80% em corrente contínua rondam os 30 minutos mas sem que a Kia avance com a potência máxima de carregamento

Os preços do EV4 hatchback em campanha de lançamento começam nos 36.700 euros (30.886 euros + IVA para empresas), com o coupé fastback a começar nos 47.200 euros (38.203 euros + IVA para empresas).

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?