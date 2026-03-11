Kia EV2 quase a chegar aposta no conforto sonoro a bordo

O Kia EV2 só tem a estreia internacional a 20 de Março em Lisboa mas, antes dos ensaios dinâmicos, a insígnia sul-coreana avança já com algumas das suas particularidades técnicas.

O ruído, a vibração e a aspereza (NVH – Noise, Vibration and Harshness) foram centrais no desenvolvimento do compacto eléctrico concebido e construído na Europa, para conseguir um habitáculo tranquilo e bem controlado.

Para tal foram usadas simulações digitais avançadas que enfatizaram a robustez do ruído rodoviário a alta velocidade, com os testes baseados em dinamómetro a permitirem medições precisas e repetíveis num ambiente controlado.

"Tratámos o desenvolvimento NVH do EV2 como um sistema", explicou Oliver Jung, engenheiro-chefe do centro técnico do grupo na Europa. "As simulações ajudaram-nos a identificar onde os ruídos da estrada e do vento poderiam perturbar o habitáculo".

Isolamento total

Para reduzir o barulho da estrada, o "eléctrico" está equipado com pneus acústicos concebidos para minimizar a intrusão tonal, complementados por revestimentos absorventes nas cavas das rodas que reduzem os níveis de ruído percebidos.

Na redução do rumor do vento, entram em acção os vidros das portas e o pára-brisas acústicos para limitar de maneira significativa o ruído da turbulência do ar a velocidades de auto-estrada.

Já os sons de alta frequência, vindos de componentes específicos como o inversor e o conversor, foram "resolvidos" com o isolamento interior do painel de instrumentos e do porta-bagagens dianteiro, e com a cobertura da parte inferior da carroçaria.

E depois é a própria gestão dos alertas sonoros do EV2 a contribuírem para a segurança e a usabilidade, com o som de aviso aos peões a informar os outros utentes da estrada mas mantendo-se discreto para quem viaja a bordo

Também o som de alerta do assistente "inteligente" do limite de velocidade (ISLA) foi ajustado para dar orientações claras mas sem se tornar intrusivo ao longo do tempo.

Autonomia até 453 km

Sem se conhecer a potência do motor, que poderá ser de 108 kW (147 cv), o Kia EV2 é proposto com baterias LFP de 42,2 kWh ou NMC de 61,0 kWh para as respectivas autonomias combinadas chegarem até 317 ou 453 quilómetros.

Não é indicada a potência máxima de carregamento dos acumuladores em corrente contínua, sabendo-se apenas que terá opções para carregar até 11 kW ou até 22 kW em corrente alternada.

O posto de condução é definido por um visor a juntar a instrumentação, o infoentretenimento e a climatização, dispondo de funcionalidades como o planeamento de rotas para veículos elétricos, Plug & Charge e carregamento bidireccional.

Por saber ficam as datas de lançamento no mercado europeu e, no caso português, os preços de cada variante, mesmo se é avançado um valor à volta dos 30 mil euros para a versão que dá entrada à gama.

