Kia EV2 apontado à cidade com 448 km de autonomia

É um dos destaques do salão automóvel de Bruxelas que abriu as portas ao público esta sexta-feira: o Kia EV2 ataca o segmento B -SUV com a "promessa" de cumprir até 448 quilómetros eléctricos por um preço "democrático".

Sem grandes diferenças estéticas face ao protótipo revelado no final de Fevereiro, assume linhas tensas nos seus quatro metros de comprimento para manter a personalidade que define a linha EV sul-coreana.

Com o visual angular a conferir-lhe um aspecto robusto segundo a filosofia estética Opostos Unidos, a frente assume esse princípio num capô horizontal a contrastar com o pára-choques vertical.

O formato muito quadrado do compacto quase faz esquecer o trabalho feito para conseguir a melhor aerodinâmica, com a ligeira inclinação dos pilares do pára-brisas para reduzir a resistência ao ar.

As portas de abertura invertida do protótipo foram substituídas por portas convencionais, enquanto a linha de cintura se estende de forma ininterrupta até uma traseira muito vertical com as ópticas montadas num plano inferior.

A confirmar a sua robustez estão os arcos da rodas em preto, onde são acolhidas jantes em liga leve de 16 a 19 polegadas.

Espaço modular

É a bordo que estão as principais diferenças deste compacto face ao EV2 Concept, mesmo se mantém o visor de 30 polegadas onde estão agregados a instrumentação, o ecrã multimédia e o painel de controlo da climatização.

Com os dois eixos a distarem 2,57 metros, graças à montagem das rodas nos extremos, é amplo o espaço interior, que até pode ser configurado para cinco lugares, ou apenas para quatro com os bancos traseiros independentes.

Na primeira configuração, e graças ao "deslizamento" até 73 mm do banco traseiro, conseguem-se 403 litros de capacidade do porta-bagagens, a que se somam mais 15 litros sob o capô para guardar os cabos de carregamento.

Em termos de materiais e acabamentos, o habitáculo dá prioridade aos tecidos reciclados nos revestimentos e nos estofos dos bancos mas sem abdicar dos plásticos rígidos.

No campo da assistência à condução, o EV2 oferece um conjunto abrangente de sistemas avançados e recursos de conectividade que normalmente estão presentes em modelos de segmentos superiores.

Entre eles contam-se a condução semi-autónoma de nível 2 em auto-estrada, assistente de prevenção de colisão frontal, controlo "inteligente" da velocidade de cruzeiro e as mais recentes tecnologias de apoio ao estacionamento.

Duas baterias à escolha

E o que alimenta o novo compacto urbano da Kia? Um único motor eléctrico de 108 kW (147 cv) a dar tracção ao eixo dianteiro, alimentado por baterias de LFP de 42,2 kWh ou NMC de 61 kWh.

A primeira solução oferece uns combinados 317 quilómetros de autonomia, com a segunda a elevar a fasquia até aos 448 quilómetros.

A arquitectura eléctrica de 400 volts da plataforma E-GMP, promete recargas de dez a 80% em redor dos 30 minutos mas sem avançar com a potência máxima DC, que deverá ser diferenciada segundo os acumuladores em questão.

Novidade é este carro ser o primeiro Kia a estrear carregamentos de 22 kW em corrente alternada, mesmo sendo, com a recarga padrão a manter-se nos 11 kW AC.

Anunciada está uma experiência totalmente conectada através do EV Route Planner, interligado com o Kia Charge e Plug & Charge para carregamentos simplificados sem cartões ou aplicações.

O EV2 com a bateria mais pequena sobe à linha de montagem já no próximo mês, na fábrica eslovena de Zilina onde é já construído o Kia EV4, seguindo-se em Junho a versão com o acumulador de maior capacidade.

Por saber ficam as datas de lançamento no mercado europeu e, no caso português, os preços de cada variante, mesmo se é avançado um valor à volta dos 30 mil euros para o modelo que dá entrada à gama.

