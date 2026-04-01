Kia EV2 acelera em Lisboa: pequeno no tamanho, prático no dia a dia

É o SUV eléctrico mais pequeno e compacto da Kia mas nem por isso deixa de ter os argumentos tecnológicos dos seus "irmãos" mais velhos.

Fabricado na Eslováquia e com venda exclusiva no território europeu, o novíssimo EV2 assume um visual atraente nas suas formas cúbicas num segmento B cada vez mais concorrido.

A apresentação internacional aconteceu há uma dezena de dias em Lisboa, e o Aquela Máquina já o testou nas ruas da capital e nas estradas que a cercam para melhor perceber as suas qualidades… que são inúmeras!

Um "quadrado" robusto…

Foi um dos destaques do salão automóvel de Bruxelas que aconteceu em Janeiro: o Kia EV2 ataca o segmento B-SUV com a "promessa" de cumprir até 453 quilómetros eléctricos por um preço "democrático".

A característica mais marcante está mesmo nas dimensões compactas que os seus 4,06 metros de comprimento evoluem segundo a filosofia estética Opostos Unidos, com a grelha fechada Tiger Face a ser emoldurada pelas ópticas verticais em LED.

A linha de cintura estende-se de forma ininterrupta até uma traseira muito vertical com os farolins montados num plano inferior, e com os arcos das rodas em preto para jantes de 16 a 19 polegadas a confirmarem a sua postura robusta.

E o que alimenta o novo Kia EV2? Um motor de 108 kW (147 cv) e 250 Nm a dar tracção ao eixo dianteiro, alimentado por baterias LFP de 42,2 kWh para 317 quilómetros de autonomia, ou NMC de 61 kWh para 453 quilómetros.

A arquitectura eléctrica de 400 volts da plataforma E-GMP promete recargas de dez a 80% em redor dos 30 minutos a 118 kW DC; novidade é ser o primeiro Kia com carregamentos a 22 kW AC, mas com a recarga padrão a manter-se nos 11 kW AC.

Soma-se ainda uma experiência totalmente conectada através do EV Route Planner, interligado com o Kia Charge e Plug & Charge para carregamentos simplificados sem cartões ou aplicações.

… com bom espaço a bordo

Pequeno por fora mas "enorme" por dentro como se quer num pequeno familiar para quatro pessoas: com os dois eixos a distarem 2,57 metros, percebe-se um bom espaço a bordo nesta proposta equipada com dois bancos traseiros independentes.

Será esta solução a chegar primeiro ao mercado com os bancos deslizantes, que permitem elevar a capacidade da bagageira aos 403 litros, somando aos 15 litros sob o capô, ficando de fora a versão de cinco lugares nesta primeira fase de lançamento.

Nos materiais e acabamentos é dada prioridade aos tecidos reciclados mas sem abdicar dos plásticos rígidos, enquanto sobre o tabliê se mantém o visor de 30 polegadas que agrega a instrumentação, o ecrã multimédia e o painel de controlo da climatização.

E depois é o conjunto abrangente de sistemas avançados e recursos de conectividade que equipa o SUV, normalmente presentes em modelos de segmentos superiores.

Entre eles contam-se a condução semi-autónoma de nível 2 em auto-estrada, assistente de prevenção de colisão frontal, controlo "inteligente" da velocidade de cruzeiro, sem esquecer as mais recentes tecnologias de apoio ao estacionamento.

Ágil na cidade e na estrada…

À experiência em Lisboa e arredores esteve o Kia EV2 equipado com a bateria mais pequena, já que a versão com o acumulador de maior capacidade, assim como o acabamento GT-Line, apenas sobem à linha de montagem em Junho.

Bem instalado ao volante, é com agrado que se percebe o seu desempenho muito satisfatório graças às acelerações vigorosas que são próprias dum "eléctrico" mas sempre envolvido por uma agradável suavidade.

Os 147 cv que o propulsor debita até parecem fracos para "puxarem" os 1.600 quilos que pesa mas, mesmo assim, consegue cumprir os zero aos 100 km/hora em 8,7 segundos; os 160 km/hora de velocidade máxima são só um pormenor.

A direcção assistida muito leve é perfeita para navegar pelas ruas estreitas de Lisboa, com os solavancos dos diferentes pisos a serem absorvidos de forma eficaz pela suspensão, o que não deixa de ser uma boa surpresa para um carro tão pequeno.

Se essa configuração está focada no conforto, tal não compromete a dinâmica em todos os modos de condução: o EV2 não oscila nas curvas para além do normal, e a inclinação da carroçaria é bem controlada quando se aumenta o ritmo.

E depois é a boa visibilidade que oferece em redor, bem apoiada por uma câmara traseira a 360 graus para tornar menos arriscadas as manobras de marcha atrás.

… apoiado em bons consumos

Só mesmo quando se quer descobrir os limites de aderência é que se sente a dianteira a perder tracção e a alargar as trajectórias de maneira gradual, mesmo com os sistemas de assistência à condução a actuarem.

Em curvas feitas a velocidade mais elevadas, a direcção parece menos confiável ao não transmitir com precisão o que está a acontecer na estrada, mesmo em modo Sport; o melhor é conduzir com calma, o que é também o objectivo deste SUV.

Saúda-se a intensidade da travagem regenerativa regulável através das patilhas no volante, que dão igual acesso ao sistema One Pedal que permite travar até à completa imobilização, e ao modo automático que se adapta à velocidade do veículo à frente.

Outra grata surpresa é o excelente isolamento acústico do habitáculo graças à montagem duma variedade de materiais de absorção sonora, enquanto em estrada aberta os ruídos do vento e do rolamento estão bem contidos para um carro deste porte.

E depois são os consumos bem controlados a eliminar a "ansiedade eléctrica" do condutor: dentro da cidade conseguem-se uns baixos 12 kWh/100 km sem ativar o modo Eco, subindo aos 15,6 kWh/100 km num percurso sinuoso fora do perímetro urbano.

Falta saber o preço

Bem construído e melhor acabado, o Kia EV2 tem os argumentos necessários para guerrear-se com os rivais num segmento B-SUV cada vez mais concorrido; só lhe falta um pouco mais de autonomia para assumir-se como o carro principal da família.

Espaçoso, confortável e bem equipado, assume um desempenho muito prático na cidade e uma eficiência redobrada nas nacionais, que só em auto-estrada entra em contraponto (mas não muito) quando se ultrapassam os 100 km/hora.

Único senão é a tabela de preços nacionais para as diferentes variantes do SUV ainda não estar definida, ficando a promessa de que a entrada na gama deverá acontecer abaixo dos 30 mil euros.

Até que isso aconteça, o "eléctrico" entra em digressão nacional até 11 de Maio com apresentações e ensaios exclusivos nos concessionários da marca de norte a sul do país, para depois ser lançado em Junho no mercado.

Texto: Pedro Rodrigues Santos

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