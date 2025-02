Kia EV Day terá três estreias eléctricas; compacto urbano EV2 em destaque

Gosta de montar puzzles? Pois teste a sua destreza mental com as imagens que a Kia avançou sobre os novos EV2, EV4 e PV5 que a insígnia sul-coreana irá revelar no EV Day marcado para Tarragona a 27 de Fevereiro.

E o "engrossar" duma linha 100% eléctrica já bem composta pelos actuais EV3, EV6 e EV9, sem esquecer o Niro EV.

À cabeça estará a versão definitiva do Kia EV4, uma berlina familiar ao estilo coupé apoiado numa bateria com uma capacidade superior a 80 kWh para ultrapassar os 600 quilómetros entre carregamentos.

Segue-se o furgão PV5 suportado pela nova plataforma PVB, com uma filosofia estilística e modular equivalente aos ligeiros comerciais E-Tech Electric da Renault criados em parceira com a Flexis.

O novíssimo EV2, no entanto, deverá ser central na apresentação, com as imagens a deixarem prever um visual em linha com a filosofia estilística Opostos Unidos em que é desenvolvida a gama EV da insígnia sul-coreana.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?