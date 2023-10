Kia apresenta EV5 para 2024 e revela futuros EV3 e EV4

Ainda só agora foi revelado no evento EV Day da Kia mas o EV5 poderá ser um futuro campeão de vendas da insígnia sul-coreana.

O SUV, que deverá chegar à Europa em 2024, faz parte da estratégia para acelerar a electromobilidade, patenteada nos protótipos EV3 e EV4.

O primeiro consiste num crossover urbano enquanto o segundo prenuncia uma berlina familiar.

Os dois estudos reforçam a estética da gama EV da Kia, marcada por linhas tensas, arcos das rodas proeminentes e uma assinatura luminosa muito afilada.

Um EV9 mais pequeno

Mais pequeno e compacto, o Kia EV5 segue as pisadas estéticas do EV9, com as formas poligonais repletas de arestas a darem-lhe uma forte personalidade.

A frente minimalista é complementada por uma linha de cintura bem vincada e por uma área envidraçada generosa.

O apetite para o fora de estrada reflecte-se no desenho das cavas das rodas para receber jantes em liga leve de 21 polegadas.

O interior apresenta-se como uma espécie de lounge, com o banco do "pendura" a estender-se até ao do condutor, e separado pelo apoio dos braços retráctil.

Essa ideia é reforçada pelos 2,75 metros de distância entre eixos, num SUV que mede 4,61 metros de comprimento por 1,88 de largura e 1,72 de altura.

Sobre o tabliê ressalta um visor longitudinal, como no EV9, a comportar o painel de instrumentos e o ecrã táctil multimédia, ambos de 12,3 polegadas,

A separá-los está um mostrador digital de cinco polegadas para a climatização, mas com o sistema a ser controlado através de botões basculantes.

Pormenor original é o banco corrido no porta-bagagens com uma pequena mesa à frente, que depois pode ser ocultado sob o piso de carga.

A Kia assinala que o SUV dispõe dos sistemas de assistência à condução de última geração, controláveis através dos botões físicos no volante.

Comporta ainda as funcionalidades V2L, para alimentar dispositivos eléctricos, e V2G, para devolver energia à rede doméstica quando necessário.

Até 550 km de autonomia

Desenvolvido sobre a plataforma E-GMP mas com arquitectura de 400 volt para controlar os custos, a gama terá uma versão de 160 kW (218 cv) e 310 Nm.

A apoiar o motor eléctrico de tracção dianteira está uma bateria de 64 kWh, específica para o mercado chinês, e outra de 88 kWh.

Esta mesma bateria suporta os 230 kW (313 cv) e 480 Nm debitados por dois motores eléctricos a darem tracção integral.

A autonomia de cada versão, entre os 400 e 550 quilómetros, será adaptada de acordo com as necessidades dos mercados em que o SUV irá ser colocado.

Sem se saber a potência de recarregamento, a marca sul-coreana sempre adianta que demorará 27 minutos de 30 a 80% da capacidade.

Crossover EV3 mais prático

O Concept EV3 representa a visão da Kia para um crossover eléctrico prático para o dia a dia, combinando robustez e dinamismo.

Na base do seu desenho está, mais uma vez, o EV9 de sete lugares, com o capô e o tejadilho muito rectilíneos, e a frente e a traseira muito cúbicas.

Saliências curtas, arcos das rodas angulares e protecções maciças da carroçaria distinguem o modelo, que, mesmo assim, tem umas linhas mais suaves.

A junção entre o capô e a grelha fechada é arredondada, a que se soma um pára-brisas muito inclinado, enquanto os pilares do porta-bagagens são oblíquos.

O desenho do interior, com uma apresentação muito refinada como é habitual num protótipo, é em tudo semelhante aos dos Kia EV5 e EV9.

Há, no entanto, vários detalhes práticos, como o banco traseiro que se eleva para carregar objectos altos, ou as prateleiras modulares fixadas nos bancos.

Sob o tabliê mantém-se o longo ecrã horizontal que une a instrumentação e o infoentretenimento.

Não foram revelados dados técnicos do Kia EV3, cujo modelo de produção deverá basear-se na plataforma modular E-GMP do grupo Hyundai.

Uma berlina EV4

A Kia aposta nas berlinas de quatro portas com o Concept EV4, na mesma linha do EV6, mas com uma silhueta atípica devido à inclinação dos pilares traseiros.

Todavia, mantém vários atributos da gama SUV eléctrica, como o bordo afilado na extremidade do capô, as luzes diurnas verticais e as protecções inferiores.

A instrumentação e o infoentretenimento assentam num ecrã duplo personalizável, num habitáculo com um desenho moderno e minimalista.

À semelhança do Concept EV3, para este Concept EV4 não há quaisquer dados técnicos.

A reter na apresentação da Kia no seu EV Day está definição de preços para a sua gama eléctrica, a variar entre os 28 mil e os 75 mil euros.

