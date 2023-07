KC23 é um Ferrari único para acelerar nos 'track days'

Sem grande alarido, a cavallino rampante anunciou mais uma edição única para um dos seus clientes especiais.

Chama-se Ferrari KC23 e tem o 488 GT3 Evo de 2020 como ponto de referência, sendo destinado unicamente aos circuitos de corrida.

A alimentá-lo está o mesmo bloco V8 biturbo de 3.9 litros que equipa aquele bólide, com 600 cv de potência às 7.000 rotações por minuto, e 700 Nm às 6.000 rpm

Aerodinamismo funcional

As linhas esculturais do KC23, simultaneamente elegantes e funcionais, resultam de uma extensa engenharia aerodinâmica desenvolvida pelo Centro Stile Ferrari liderado por Flavio Manzoni.

Alguns dos recursos assentam na asa traseira imponente e em entradas de ar destacadas, que abrem e fecham automaticamente na pista para optimizarem o fluxo e a estabilidade a alta velocidade.

Também algumas áreas da carroçaria dispõem de painéis activos que se abrem quando é preciso arrefecer os elementos mecânicos, mas é quando estão fechados que se percebe toda a beleza do super desportivo.

Essa ideia está bem presente nos dois jogos de rodas que acompanham o KC23: as de 18 polegadas têm as medidas convencionadas para competir num track day.

Muito mais exuberantes são as de 21 e 22 polegadas para serem montadas quando está em exposição, como irá acontecer já em Agosto no museu da Ferrari.

Elegância exuberante

Quanto à estética, não é apenas no 488 GT3 Evo que o KC23 se inspira: a traseira é decalcada do protótipo Vision Gran Turismo, bem visível nos farolins.

Já a área frontal é marcada por faróis inspirados no Ferrari 499P e, à falta de uma janela atrás, duas câmaras fazem a vez dos retrovisores laterais.

Visto de perfil, atente-se nas portas com abertura vertical numa solução directamente inspirada no LaFerrari, a darem continuidade a uma carroçaria muito elegante.

A ofuscar o olhar está ainda o tom Gold Mercury, desenvolvida a partir de uma base de alumínio e pintada em quatro camadas.

Embora sua tonalidade principal seja dourada, os metais líquidos que incorpora permitem que varie de aparência segundo o ângulo de incidência luminosa.

Habitáculo igual ao 488 GT3 Evo

A "decoração" do habitáculo segue os passos do desportivo de competição em que se inspira mas com o uso de materiais mais sofisticados.

Essa opção está patente nos revestimentos dos painéis das portas e do tabliê, enquanto os bancos ,que são específicos, estão forrados a Alcantara.

Com o posto de condução transformado no cockpit de um caça a jacto, ninguém ficará surpreendido ao ver "pendurados" três ecrãs no tecto, onde são visíveis as imagens recolhidas pelas câmaras laterais.

Sem poder sair à rua numa estrada convencional, o Ferrari KC23 poderá ser apreciado ao vivo durante o Festival de Velocidade de Goodwod que arranca esta quinta-feira no Reino Unido.

