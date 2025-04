Kawasaki Corleo Concept leva-o a cavalo onde mais ninguém consegue

Nem mota nem automóvel: a nova invenção da Kawasaki assume-se como um cavalo-robô capaz de levar os aventureiros aos pontos mais inacessíveis do planeta.

O Corleo Concept, que mais parece saído dum filme de ficção científica, foi concebido para realçar as qualidades fun to ride definidas pela insígnia nipónica para as suas motocicletas.

Os movimentos do piloto estão sob contínua monitorização numa união perfeita entre homem e máquina; basta-lhe controlar as transferências de peso para manter a melhor postura em andamento.

A alimentar o "bicho" está um motor de 150 cm3 a hidrogénio, com a electricidade gerada a alimentar as unidades de propulsão montadas em cada uma das quatro pernas.

Soma-se um painel de instrumentos com o nível de combustível, a posição do centro de gravidade e a rota de percurso preferencial; e à noite o sistema projecta marcadores no trilho para indicar o caminho a seguir.

Apresentada na Expo 2025 que está a realizar-se na cidade japonesa de Osaca, não será para já que a Corleo Concept subirá à linha de montagem para a produção em série.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?