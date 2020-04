Jaguar e Land Rover cedem mais de 160 veículos para ajudar no combate ao coronavírus

A Jaguar e a Land Rover cederam mais de 160 veículos em todo o mundo para apoiar as organizações de resposta a emergências durante a crise de coronavírus.

Foram entregues um total de 57 veículos, incluindo 27 novos Defender, à Cruz Vermelha Britânica para distribuição de medicamentos e alimentos, em todo o Reino Unido, a pessoas em situações vulneráveis que agora precisam de apoio adicional dadas as regras de distanciamento social. Em Espanha e em Portugal, a Jaguar Land Rover cedeu um total de 20 veículos da sua frota.

As equipas da Jaguar e Land Rover de Espanha, Portugal, França, África do Sul e Austrália emprestaram veículos à respetiva Sociedade nacional da Cruz Vermelha. Outros mercados estão também a oferecer ajuda às suas equipas locais. Este serviço está a ser prestado com as frotas de carros que agora estão disponíveis, dado o adiamento de eventos de lançamento.