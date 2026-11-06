Jaecoo 8 SHS-P: SUV híbrido de 7 lugares apontado ao 'premium'

O preço está definido e as encomendas abertas há duas semanas, mal se estreou em Outubro no Porto no salão dedicado aos automóveis híbridos e eléctricos, para esta quinta-feira voltar a ser destacado.

O híbrido plug-in Jaecoo 8 SHS-P assume o Super Hybrid System, que já equipa vários modelos da insígnia chinesa, numa configuração para sete ocupantes.

Com 4,82 metros de comprimento, é inegável a estética robusta que as suas linhas geométricas lhe conferem.

Esse visual é dominado à frente pela grelha em cascata com efeito tridimensional, mesmo se faça lembrar esta solução imprimida pela AMG nos Mercedes-Benz.

Os pilares em preto criam o efeito dum tecto "flutuante", com as jantes de 20 polegadas e as barras no tejadilho a completarem o conjunto.

Materiais de qualidade

A vida a bordo é tão espaçosa como permitem os 2,82 metros que separam os dois eixos, com a bagageira de 148 litros de capacidade a elevar-se aos 488 litros com os bancos da terceira fila rebatidos.

A apresentação é atraente quanto baste, graças aos materiais e acabamentos de qualidade que se exigem num premium, com os bancos da primeiras e segunda fila a serem aquecidos e ventilados.

Pena é o uso da terceira fila ser aconselhável para viagens curtas: para além do acesso complexo aos dois bancos, ocupantes com mais de 1,70 metros de altura vão roçar com as cabeças no tecto do SUV.

O posto de condução é definido pelos dois visores de 12,3 polegadas para a instrumentação e o infoentretenimento, somando-se ainda um visor head-up de realidade aumentada com 50 polegadas.

A iluminação ambiente LED é multicor e o tecto panorâmico em vidro tem cortina elétrica, sendo dado como opções a bordo os revestimentos em preto ou castanho.

428 cv às quatro rodas…

O Jaecoo 8 SHS-P equipa um bloco turbo a gasolina de 1.5 litros associado a três propulsores eléctricos, que aseguram a tracção integral, e a uma caixa automática de três relações.

O motor eléctrico traseiro só entra em acção nas acelerações mais intensas ou quando são seleccionados os modos Sand, Snow e Off-Road, sem esquecer os modos Eco, Comfort e Sport para o asfalto.

O resultado final são 428 cv e 580 Nm combinados para acelerar dos zero aos 100 km/hora em 5,8 segundos, para uns máximo 180 km/hora num SUV que pesa mais de 2.300 quilos.

Quanto à segurança e apoio à condução, dispõe de câmaras a 540 graus, controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro com manutenção de faixa, e assistente de condução em trânsito.

… e mais de 130 km eléctricos

O principal ponto de interesse está mesmo nos 134 quilómetros de autonomia combinada que a bateria LFP de 34,4 kWh lhe confere, subindo aos 161 quilómetros em ciclo urbano.

O recarregamento do acumulador, que dispõe da função V2L, pode ser feito até 6,6 kW AC ou até 70 kW DC, bastando neste caso uma espera de 25 minutos para passar de 30 a 80 % da sua capacidade.

A garantia é de sete anos ou 150.000 quilómetros para o SUV, e de oito anos ou 160.000 quilómetros para a bateria.

Já disponível para encomenda, o Jaecoo 8 SHS-P é proposto a partir de 55.900 euros no único acabamento Exclusive que tem a gama, ou 44.450 euros (+ IVA) para clientes empresariais.

Texto: P.R.S.

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