Já ''voaram''! Suzuki Jimny Nomade esgota produção para três anos!

É um sucesso como há muito não se via: está esgotada a produção nos próximos três anos e meio para o Suzuki Jimny Nomade, após a reserva de 50 mil unidades!

Bastaram quatro dias para a construtora nipónica fechar as encomendas, como se se tratasse dum super desportivo, o que confirma o crescente apelo por carros autênticos e versáteis para uma nova geração de "aventureiros".

Esta medida excepcional "explica" a dimensão que o fenómeno atingiu mal o off-roader de cinco portas foi revelado no final de Janeiro… e a dificuldade do fabricante em lidar com tal sucesso.

Para gerir a situação, medidas radicais foram tomadas: além da suspensão dos pedidos, foram cancelados todos os eventos promocionais programados no Japão.

Através do seu portal, a Suzuki pediu desculpas aos que ficaram de fora das encomendas, prometendo reabri-las mal o "andamento" da produção o permitir.

O que explica tal entusiasmo por este pequeno 4x4? Um dos segredos está numa combinação única do charme que sempre o definiu, com as cinco portas a darem-lhe uma enorme flexibilidade de uso na cidade.

Com 3,89 metros de comprimento (mais 34 cm do que o Jimny Sierra de três portas), esse crescimento reflectiu-se quase por inteiro nos 2,59 metros que separam ambos os eixos.

Não são apenas essas "mudanças" porque no seu cerne está um visual à antiga, definido por linhas angulares e faróis redondos, a evocar o espírito dos grandes e lendários "todo o terreno" de maior gabarito.

Um "jipe" à antiga

Esta abordagem minimalista (e um preço de partida em redor dos 17.200 no Japão!), também atrai os jovens condutores que procuram fugas aventureiras, apoiadas num consumo de combustível contido.

A versatilidade confirma-se nos 21 cm de altura ao solo, com as rodas em cada ponta a darem um ângulo de ataque de 36º, e 47º de saída; apenas o ângulo ventral de 25º ficou comprometido pela maior distância entre os eixos.

A somar a esses "pormaiores" está a reputação da Suzuki em termos de fiabilidade mecânica, prometendo uma experiência de condução simples e directa sem mais preocupações.

Sob o capô está o bloco a gasolina com 1.5 litros "atmosféricos" de 105 cv e 134 Nm, sendo dada à escolha uma caixa manual de cinco ou automática de quatro relações, combinada com a tracção parcial às quatro rodas.

Com as primeiras entregas a acontecerem na Primavera, desiluda-se quem espera ver este Jimny Nomade na Europa.

Se é certo que a Suzuki planeou originalmente uma versão totalmente eléctrica para o Velho Continente, rumores vindos do seu director executivo descartam essa hipótese… e muito menos como híbrido!

