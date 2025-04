Já viu algum Bugatti Chiron no ar?

Acelerar nas estradas austríacas com um hiper desportivo pode ter os seus dissabores, como depressa terá percebido o dono dum Bugatti Chiron quando o viu suspenso no ar.

A apreensão policial do hiper desportivo depois do condutor ter "confundido" o anel viário que circunda o centro histórico de Viena com o "inferno verde" de Nürburgring.

A velocidade está limitada a 50 km/hora, como em qualquer via urbana, mas esse detalhe terá passado despercebido ao piloto, apanhado por um radar a acelerar a 120 km/hora.

Nada de especial para este bólide de 1.500 cv, capaz de fazer essa "corrida" em apenas 2,5 segundos, para uma velocidade máxima de 420 km/hora

Pois a "detenção" do Chiron foi simples e rápida, com a polícia local instruída para confiscar todos os carros que circulem a mais de 60 km/hora acima do limite legal… e o condutor ainda viu a carta de condução apreendida!

