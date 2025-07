Já pode seguir videoconferências quando guia o novo Mercedes-Benz CLA

Já não há desculpa para escapar a uma reunião quando estiver ao volante: a Mercedes-Benz e a Microsoft criaram uma inovação para participar em videoconferências em movimento.

Já presente no novo CLA 100% eléctrico, o condutor poderá aceder à versão mais recente da aplicação "Reuniões" do Teams concebido pela tecnológica americana.

Além das funcionalidades melhoradas, tem a capacidade de usar a câmara integrada no veículo para participar em chamadas do Teams.

O princípio é simples: quando o carro está parado no meio dum "engarrafamento", por exemplo, a reunião é exibida normalmente no ecrã central.

Assim que começa a mover-se, a imagem dos colegas desaparece da vista do condutor para evitar distracções, mas a câmara interna continua a transmitir o rosto dele para os outros participantes.

O sistema agora lançado no CLA será implementado gradualmente em todos os modelos da insígnia germânica equipados com o novo MB.OS e com a câmara frontal.

Será também a primeira a integrar directamente naquele sistema operativo o Microsoft Intune, para a gestão de dispositivos e aplicações.

A Mercedes-Benz também está a trabalhar com a multinacional tecnológica para integrar o Microsoft 365 Copilot nos seus modelos.

