Já pode reservar o novo Volkswagen T-Roc ''feito'' na Autoeuropa

São elevadas as expectativas da Volkswagen em redor do novo T-Roc que será construído na Autoeuropa: as pré-vendas abriram esta quarta-feira com um preço de partida de 33.592 euros.

A compor a gama estão quatro acabamentos – Trend, Life, Style e R-Line – apoiados em motorizações micro híbridas a gasolina com arquitectura eléctrica de 48 volts.

Assumido é um exterior totalmente redesenhado, sem fugir em demasia ao visual do antecessor, tendo como destaque as assinaturas luminosas personalizáveis conferidas pelos novos faróis LED de série.

Opcionalmente, as linhas Style e R-Line podem comportar a tecnologia IQ.Light LED Matrix, com os grupos ópticos dianteiros unidos por uma faixa luminosa, interrompida meio pelo logótipo iluminado da marca.

Atrás é a nova barra LED contínua, com o emblema iluminado a vermelho ao centro, a reforçar a identidade visual do SUV compacto.

Pode contar-se ainda com sistemas evoluídos de assistência à condução, exemplificados nos Travel Assist, Area View, Park Assist Plus e Park Assist Pro com tecnologia de estacionamento remoto, sem esquecer o visor head-up.

Duas potências à escolha

O novo T-Roc é proposto com o bloco micro híbrido eTSI de 1.5 litros, nas variantes de 116 cv / 220 Nm e de 150 cv / 250 Nm, mas sempre à caixa automática DSG de dupla embraiagem com sete relações.

Em 2026, a gama será ampliada com a estreia de motorizações 100% híbridas de 136 cv e 170 cv, seguindo-se no ano seguinte o desportivo T-Roc R, com o motor 2.0 eTSI a debitar 333 cv.

A gama é composta por quatro acabamentos, com o Trend a comportar jantes em liga leve de 16 polegadas, sistema de infoentretenimento de 10,4 polegadas e ar condicionado automático, entre outros itens.

O Life equipa jantes em liga leve de 17 polegadas com o ecrã de infoentretenimento a subir para 12,9 polegadas’, vidros traseiros escurecidos, cruise control adaptativo, câmara traseira e iluminação ambiente.

Já o Style inclui ar condicionado automático de três zonas, faróis LED com logótipos iluminados, Digital Cockpit Pro, volante e bancos dianteiros aquecidos, com estes a terem função de massagem.

O topo de gama R-Line é proposto com jantes em liga leve de 18 polegadas pintadas a preto, com o forro do tejadilho na mesma cor, e bancos desportivos.

Para a personalização cromática, são dadas à escolha as Pure White sólida e Wolf Grey metalizada, somando-se as novas Canary Yellow sólida e as "metálicas" Flamed Red, Celestial Blue e Grenadilla Black, com o tejadilho Black Solid em opção.

Versão Preço Trend 116 cv Desde 33.592 euros Life 116 cv Desde 36,542 euros Life 150 cv Desde 39.298 euros Style 116 cv Desde 40.586 euros Style 150 cv Desde 43.338 euros R-Line 150 cv Desde 44.265 euros

