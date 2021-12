Já há um novo GR Yaris WRC… mas não se escangalhe a rir!

Há um novo Toyota GR Yaris WRC para "correr" no mundial de ralis e, se os rivais não lhe fazem medo, talvez as gargalhadas dos espectadores à sua passagem o ponham em sentido.

O desportivo está perfeitamente adaptado à nova categoria Rally1 do WRC, criada para albergar modelos híbridos.

Os regulamentos obrigam aquelas máquinas a disporem de um motor eléctrico de 100 kW (136 cv) e 180 Nm, com uma bateria de 3,9 kWh, acoplado a um bloco turbo de 1.6 litros.

Razão mais do que suficiente para o Passats de Canto fazer uma bela paródia ao GR Yaris WRC.



Primeiro, foi preciso mascarar o Hyundai Getz acidentado há dois anos, numa outra paródia do canal do Youtube, com as cores da Gazoo Racing.

Depois, foi uma questão de "colar" diversos apêndices aerodinâmicos para tornar tudo mais credível.

O resultado final é simplesmente incrível, com o Hyundai Getz disfarçado de GR Yaris em derrapagens que poucos acreditariam que conseguisse fazê-las.

Já segue o