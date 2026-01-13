Já há nome: Peaq é o novo topo de gama da Skoda; estreia este Verão

O primeiro anúncio aconteceu há mais de três anos mas só esta terça-feira a Skoda avançou com o nome definitivo do SUV "eléctrico" de sete lugares que será revelado oficialmente este Verão.

A construtora checa baptizou como Peaq o seu novo topo de gama, mostrando um verdadeiro fetiche pela letra Q que já é reflectida nos lroq, Enyaq, Kamiq, Karoq e Kodiaq, sem esquecer o futuro Epiq.

No curto vídeo que acompanha a nota à imprensa percebe-se que o SUV irá manter os traços gerais do protótipo Vision 7S, ele que inaugurou o visual Modern Solid com a faixa negra Tech Deck a fazer a vez da grelha frontal.

Esticado para dos cinco metros de comprimento, desconhece-se o desenho do habitáculo mas a bordo não deverá falta na segunda fila de bancos, e certamente viajar na terceira fila não deverá ser um sacrifício.

A Skoda sublinha um interior que vai ao encontro das famílias ou àqueles que desejam combinar o trabalho e o lazer com a liberdade de viajar e explorar, uma visão que é reforçada com soluções Simply Clever alargadas.

Confidencial são ainda os dados técnicos do Skoda Peaq mas, à partida, poderá equipar a bateria de 86 kWh que equipa o Volkswagen ID.7 para um raio de acção em redor dos de 600 quilómetros e carregamentos a 200 kW DC.

