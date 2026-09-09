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''Irmão'' do Twingo e do Spring: Nissan Pixo está de volta à Europa

É já a 23 de Setembro que será revelado a geração eléctrica do Nissan Pixo, com o modelo mais pequeno da insígnia japonesa para a Europa a assumir a mesma base tecnológica dos Renault Twingo e Dacia Spring.

Carácter inovador e condução divertida definem o novo citadino com formas em tudo semelhantes aos dos "irmãos" franceses, o que significa que deverá ter um comprimento entre 3,79 e 3,85 metros.

Também o motor deverá ser o mesmo de 60 kW (82 cv) e 175 Nm, assim como a bateria LFP de 27,5 kWh para uma autonomia combinada a situar-se entre 250 e 260 quilómetros.

Texto: P.R.S.

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