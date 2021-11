Ioniq 5 da Hyundai leva Homem-Aranha a casa

O Ioniq 5 e o Tucson estreiam-se a 16 de Dezembro no cinema, ao lado do Homem-Aranha no novo filme Sem Volta a Casa.

O vídeo promocional, realizado por Jon Watts e protagonizado por Tom Holland, é o primeiro exemplo da parceria entre a Hyundai Motor e a Sony Pictures, estabelecida em Maio de 2020.

Intitulado Only Way Home, em contraponto ao título original No Way Home do novo filme do Homem-Aranha, é relevada a visão da marca na mobilidade centrada no ser humano, com veículos e tecnologias inovadoras.

