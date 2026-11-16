Uma travagem mais forte na auto-estrada A6, já muito perto de Paris, provocou uma choque em cadeia que envolveu quatro de nove viaturas da polícia nacional francesa que seguiam em marcha de urgência!

O "comboio" das carrinhas das Companhias Republicanas de Segurança (CRS), seguia para a Cidade-Luz para acompanhar a manifestação que iria acontecer no último sábado.

Explicações oficiais para o acidente ainda não há mas, segundo o portal Actu17, tudo aponta para uma travagem brusca pela carrinha que liderava o "pelotão" que seguia em formação demasiado "cerrada".

Do acidente resultaram apenas 13 feridos ligeiros mas alguns dos agentes classificados como casos de "urgência relativa" foram levados ao hospital para realizarem exames médicos.

Texto: P.R.S.

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