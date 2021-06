Inédito: estufas de cannabis itinerantes em camiões

É conhecida a extrema imaginação dos traficantes de droga mas criar estufas móveis de marijuana é qualquer coisa de inédito.

A Guardia Civil de Salamanca desarticulou na última semana uma rede criminosa que tinha criado plantações daquele estupefaciente em camiões.

As estufas estavam em dois semi-reboques frigoríficos estacionados em aldeias despovoadas. Quando era detectada a presença das forças policias, podiam ser facilmente deslocadas para qualquer ponto de Espanha.

Foi a primeira vez que a Guardia Civil se confrontou com uma plantação de droga no interior de camiões.

A operação Bime decorreu nas regiões de Salamanca, Zamora e Valladolid, no centro oeste do país, após uma investigação iniciada no princípio deste ano.

Foram detidas seis pessoas e apreendidos os dois reboques com 781 plantas de marijuana no seu interior, assim como diverso material para o seu cultivo.

